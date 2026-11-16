Енчо Керязов обяви рекорден бюджет за спорта

Министър Енчо Керязов представи параметрите на проектобюджета за спорта през 2027 година. Той съобщи, че сумата е увеличена с 20 процента в сравнение с миналата година и достига до малко над 107 милиона евро, като за първи път в историята преминава границата от 100 милиона евро.

„Преди да започна с бюджета бих искал да благодаря на министър председателя и на министъра на финансите за гласуваното доверие. За първи път бюджетът на Министерството на младежта и спорта надхвърля 100 милиона или по-точно 107 милиона евро, което е с 20 процента повече от предходния бюджет. Знаете, за тази година първоначално имаше указания за 10 процента намаление на бюджета, което впоследствие не засегна Министерството на младежта и спорта и успяхме да запазим бюджета, който беше в началото“, коментира Керязов, предаде БТА.

„Естествено, по-големият бюджет за 2027 година за нас означава и по-голяма отговорност. Дали това е успех ще си покаже накрая на годината от резултатите, които сме постигнали с този ресурс всички хора, които работят в системата на спорта, ние като управление, хората, които работят в министерството, федерациите, треньорите, естествено и състезателите. Не говоря само за по-високи резултати, но и за повече деца и младежи, които се занимават със спорт“, добави министър Енчо Керязов.

С 30 процента повече ще бъдат средствата за олимпийска подготовка за елитните състезатели, както и за спортните клубове.

„Знаете много добре, че предстои Олимпиада в Лос Анджелис и през 2027 година ще има поредица от състезания, в които нашите състезатели ще могат да участват и да завоюват квоти. С повече средства се надяваме да имат по-голямо спокойствие да участват в тези състезания и за възстановяване“, обясни Керязов, а по повод увеличението за спортните клубове, той каза:

„Преди всеки един състезател да облече националната фланелка, тези хора са в спортните клубове, така че повече средства ще има и за клубовете.

20 процента увеличение се предвижда за спортните федерации, в това число и за кадровото им осигуряване. 15 процента повече са парите за ученически спорт, а с 13 процента са увеличени средствата за спорт на хора с увреждания.

Най-голямото увеличение с 41 процента е за младежката дейност.

Министерството на младежта и спорта ще отдели с 600 хиляди евро повече за домакинства на големи международни състезания, като срокът за кандидатстване за средствата от това перо е до март 2027-а.

Министър Керязов добави още, че има осигурено финансиране за завършване на започналите ремонти на спортни бази в страната.