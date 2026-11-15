Безпрецедентен ход на "Олд Трафорд"! Ман Юнайтед с безпрецедентен ход

Манчестър Юнайтед се готви за безпрецедентен ход в сформирането на своя треньорски щаб след пристигането на аржентинския треньор Маурисио Почетино, който ще поеме ръководството на отбора.

Според The Guardian, испанският специалист Силвия Туя Виняс ще се присъедини към екипа, заедно с още четирима членове от щаба на националния отбор на САЩ, пише "Гонг". Тя става първата жена в над стогодишната история на Манчестър Юнайтед, която ще работи като част от първия отбор.

Към Туя в новия технически щаб на "червените дяволи" се присъединяват помощник-треньорът Хесус Перес, Мигел Д'Агостино, треньорът на вратарите Тони Хименес и Себастиано Почетино, син на треньора и специалист по спортни науки.

Всички те са работили с Почетино в продължение на години и се очаква да продължат като част от неговия поддържащ екип в Манчестър Юнайтед.

Аржентинският треньор започва в Манчестър Юнайтед на 18 ноември.

На клубно ниво, испанката е отговаряла за физическата подготовка на женския отбор на Леванте в испанската женска елитна лига. Тя познава изискванията за кондиционна подготовка на играчи на най-високо ниво в испанския женски футбол.

Тя се присъединява към техническия щаб на националния отбор на Съединените щати през октомври 2024 г.

Първият им тест предстои срещу Ливърпул. Манчестър Юнайтед гостува на "Анфийлд" на 22 ноември.