Рожден ден днес има Георги Мишев

Рожден ден днес празнува един от най-обичаните и изтъкнати български писатели, белетристи и киносценаристи Георги Мишев. Роден е на 3 ноември 1935 г. в село Йоглав, Ловешко. Завършва Техникума по ветеринарна медицина в Ловеч (1953 г.) и специалност „Журналистика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1958 г.).

Първоначално работи като окръжен кореспондент на вестник „Септемврийче“ в Ловеч. По-късно е редактор в издателство „Народна младеж“ и продължително време работи като редактор и сценарист в Киностудия „Бояна“.

Георги Мишев е автор на множество популярни разкази, повести и романи за деца и възрастни, в които с много тънък хумор и сатира описва промените в българското общество. Истинска легенда в българското кино го правят сценариите за редица емблематични филми.

През 1988 г. той е сред основателите и председател на Обществения комитет за екологична защита на Русе – една от първите дисидентски организации в България. След 1989 г. е народен представител в VII Велико народно събрание. Носител е на редица престижни държавни и литературни награди, сред които Голямата награда за литература на Софийския университет и наградата за хумор и сатира „Райко Алексиев“.

Негов син е известният писател и хуморист Михаил Вешим.

Днес празнуват още:

Десислава Стойчева, актриса

Лилия Абаджиева, режисьор

Искра Донова, актриса

Борислав Гидиков, олимпийски шампион по вдигане на тежести

Таня Боева, попфолк певица

Петър Мерков, двукратен олимпийски вицешампион по кану-каяк

Илиян Метев, филмов режисьор