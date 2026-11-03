Проф. Рачев с мокра прогноза! Дъждът няма спиране, но се задава подарък

Ноември явно е решил да си изпълни месечния план за дъжд още в първите дни, а на места дори да го преизпълни. Над 100 литра на квадратен метър са се изсипали в райони около Варна, но валежите далеч не са приключили, предупреди климатологът проф. Георги Рачев в предаването „Тази сутрин“ по бТВ.

Нов средиземноморски циклон се насочва към Черно море и ще донесе още сериозни количества дъжд, особено по крайбрежието и в Родопите. Добрата новина е, че към края на седмицата обстановката постепенно ще се успокои, а от неделя най-после ще има повече слънце.

Ще вали, наистина ще вали

Климатологът не остави много място за надежди на хората, които очакват дъждът да спре още днес. Според него средиземноморският циклон ще поддържа обстановката динамична и през следващото денонощие.

„Докога ще вали? Много е деликатен този въпрос, защото ще вали, наистина ще вали“, коментира с усмивка проф. Рачев.

„Вчера имаше няколко района около Варна, където валежът премина 100 литра на квадратен метър. Средиземноморски циклон се движи към Черно море и утре по цялото крайбрежие ще бъде доста валежно“, предупреди той.

Особено сериозни валежи се очакват в районите на Варна и Кърджали, както и в Рило-Родопския масив. На юг от България най-големите количества вероятно ще се изсипят над гръцкия полуостров Халкидики.

Пороите могат да създадат проблеми

Проф. Рачев призова отговорните институции да бъдат особено внимателни заради очакваните интензивни валежи. Според него съществува реална възможност на отделни места да възникнат затруднения.

„Да бъдат много внимателни абсолютно всички служби, защото сигурно ще има и някои проблеми“, предупреди климатологът.

„Надявам се, че този циклон ще се изнесе над морето много бързо и валежите ще бъдат съсредоточени в рамките на 12-14 часа в Западна България. Но на изток ще вали много“, обясни той.

В планините зимата вече напомня за себе си. На връх Ботев снежната покривка е достигнала 30 сантиметра, а на по-ниска надморска височина също има трайно натрупан сняг, който ще продължи да се увеличава.

Три градуса по-топло, но месечният дъжд почти е готов

Една от любопитните подробности в прогнозата е, че въпреки мрачното и дъждовно време ноември засега е по-топъл от обичайното.

„Дотук ние сме с 3 градуса над нормата за ноември месец, а едновременно с това с вчерашните валежи сигурно ще изпълним месечната норма“, посочи проф. Рачев.

Той обясни, че над Европа в момента няма сериозен студ. Това означава, че въпреки снега във високите планини страната не е изправена пред рязко и продължително застудяване.

Най-после слънце! Рачев обяви кога ще се покаже

Към края на седмицата се очаква промяна в атмосферната циркулация. Според проф. Рачев от петък над България ще се установи антициклонално време, което ще създаде условия за постепенно отслабване на валежите.

По-същественото подобрение се очаква от неделя, когато ще започне сравнително слабо затопляне. „Най-после ще видим слънце“, обяви климатологът.