Страшен вторник за България! Червен код, потоп и рязко застудяване

България е изправена пред тежка метеорологична обстановка днес, 3 ноември, с проливни дъждове, силен вятър и опасност от локални наводнения. Националният институт по метеорология и хидрология обяви най-високата степен на предупреждение - червен код, за пет области, където се очакват над 65 литра дъжд на квадратен метър за денонощие.

Почти цялата останала страна също е под предупреждения за значителни валежи, а в Източна България времето ще се влошава допълнително през следобедните и вечерните часове. Дъждовната стихия няма да отстъпи навсякъде и в сряда, докато към края на седмицата се очаква ново застудяване с минимални температури около нулата.

Червен код в пет области, оранжев в почти цялата страна

Най-сериозно е предупреждението за областите Добрич, Варна, Смолян, Кърджали и Хасково. Там НИМХ обяви червен код за значителни валежи, като очакваните количества надхвърлят 65 литра на квадратен метър за денонощието. При такива количества съществува риск от бързо повишаване на речните нива и локални наводнения.

Оранжев код е в сила за по-голямата част от останалите области, където също се очакват продължителни и интензивни дъждове. Предупреждение от първа степен - жълт код, е обявено за София-град, Перник, Кюстендил и Видин.

В четири области на Югоизточна България е издадено и предупреждение за силен вятър. Съчетанието от обилни валежи и усилващ се вятър може допълнително да усложни обстановката, особено по пътищата и в районите, предразположени към задържане на вода.

Пороите настъпват от югозапад към североизток

Днес облаците ще покриват цялата страна, а дъждът постепенно ще се усилва. Валежната зона ще се придвижва от югозапад към североизток, като на много места се очакват значителни количества.

Вятърът ще бъде умерен от изток-североизток, но през втората половина на деня в Източна България ще се усилва. Именно там се очакват едни от най-сериозните усложнения на метеорологичната обстановка.

Температурите ще останат ниски за началото на ноември. Максималните стойности в по-голямата част от страната ще бъдат между 6 и 11 градуса, докато в югоизточните райони и по Черноморието термометрите ще достигнат 14-16 градуса. В София дневната температура ще бъде около 8 градуса.

Сняг в планините, силен вятър по високите части

В планините обстановката също ще бъде тежка. Очакват се плътна облачност и продължителни валежи, които на много места ще бъдат значителни по количество.

В по-ниските части ще вали дъжд, но над 1500 метра надморска височина валежите ще преминават в сняг. Ще продължи да духа умерен и силен югоизточен вятър, който ще създава допълнителни затруднения при придвижване във високите части.

На 1200 метра максималната температура ще бъде около 7 градуса, а на 2000 метра ще се задържи около нулата.

Черноморието под ударите на дъжд и вятър

Особено динамично ще бъде времето по Черноморието. През целия ден ще има продължителни и значителни валежи, които ще стават по-интензивни следобед и вечерта.

Вятърът ще бъде умерен от север-североизток, но през втората половина на деня ще се усили до силен. Очаква се морското вълнение да достигне 3-4 бала.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 15 и 16 градуса, а морската вода ще остане сравнително топла за сезона - 16-17 градуса. Най-сериозно остава предупреждението за областите Варна и Добрич, където е обявен червен код.

В сряда изтокът остава в плен на пороите

В сряда, 4 ноември, валежите постепенно ще започнат да отслабват и спират от югозапад. Още сутринта в западната част на страната ще настъпи подобрение, а вятърът ще отслабне.

В Източна България обаче дъждовете ще продължат през целия ден. На места те отново ще бъдат временно интензивни и значителни по количество, като ще се запази и ветровитото време.

До сутринта в четвъртък валежите ще спрат и в източните райони. През деня облачността ще остане преобладаваща, но само на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд.

Вятърът ще се ориентира от северозапад, а в Източна България постепенно ще отслабне и ще бъде северен. Минималните температури ще се движат между 4 и 9 градуса, а максималните - между 7 и 12 градуса.

След потопа идва студът! Температурите падат до нулата

През следващите дни до края на седмицата облачността постепенно ще се разкъсва и намалява. На места ще има и слънчеви часове, но сутрините ще стават все по-студени.

В низините и котловините преди обяд ще има условия за мъгли и ниска облачност. В петък вятърът ще бъде слаб до умерен от северозапад, а в събота ще се ориентира от изток-североизток.

В неделя времето ще бъде почти тихо или със слаб вятър от южната четвърт. Минималните температури ще продължат да се понижават и през почивните дни в повечето райони ще бъдат близки до нулата, докато дневните стойности няма да претърпят съществена промяна.

Нова дъждовна вълна се задава след почивните дни

По-дългосрочната прогноза на НИМХ показва, че относителното успокояване на времето може да се окаже краткотрайно. В началото на следващата седмица вероятността за нови валежи отново ще се повиши.

Очаква се новата валежна зона да започне да обхваща страната от запад. Засега синоптиците не посочват конкретни количества за този период, но прогнозата очертава ново влошаване след студените почивни дни.