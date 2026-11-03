Световни медии разкриха голяма драма за Черно море

Атаките срещу търговски кораби в Черно море се засилват, като през последните седмици руски дронове са поразили най-малко 12 плавателни съда и са причинили смъртта или изчезването на най-малко 30 моряци. Нападенията вече застрашават и корабоплаването край България и Румъния, като част от ударите са извършени в териториалните и изключителните икономически зони на двете държави. Това пише в свой анализ американската телевизия Си Ен Ен.

Оттам отбелязват, че руската кампания е отговор на продължилите месеци украински удари срещу кораби, използващи руски пристанища в Черно море и прилежащото Азовско море. През последния месец атаките са се засилили значително, като на няколко пъти руските сили са комбинирали морски и въздушни дронове, съобщават източници от корабоплаването и сферата на сигурността.

Русия вече използва и новоразработени дронове с реактивни двигатели, които се движат по-бързо и се прихващат по-трудно, както и безпилотни апарати, способни да поразяват движещи се цели.

По данни на службите за морско проследяване и правителствата на Румъния и България най-малко 30 моряци са загинали или са в неизвестност при последната вълна от нападения

При най-скорошния удар три дрона поразиха контейнеровоза Contship Jet миналата седмица, докато корабът се приближавал към румънско пристанище. Френски разузнавателен самолет е заснел морски дрон, който се насочва към плавателния съд. По-късно разпространени кадри показаха как корабът силно се накланя и потъва. В момента на атаката той се е намирал само на 25 километра от българския бряг.

Украинският външен министър Андрий Сибига определи засилването на нападенията като превръщане на Черно море в „зона на опасност за гражданското корабоплаване".

През лятото Русия увеличи ракетните и дроновите удари по украинските пристанища на Черно море, особено по Одеса. През септември Украйна е изнесла 1,09 млн. тона пшеница – почти наполовина по-малко в сравнение с 2,05 млн. тона за същия месец година по-рано, показват правителствени данни.

Въпреки нарастващата опасност някои корабни компании продължават да работят в Черно море. Икономическите затруднения принуждават моряците да приемат работа в опасни райони, понякога привлечени от предложения за допълнително заплащане. Други нямат достатъчно възможности за работа и са принудени да поемат подобни рискове.