Пожар между две села. Обявено е частично бедствено положение

Голям пожар гори в крайграничната община Болярово. Огънят е обхванал обширна територия между селата Воден и Странджа, заради което е обявено частично бедствено положение.

Към момента няма опасност за населените места в района. Ситуацията обаче остава сложна заради голямата площ на пожара и силния на моменти вятър, който подпомага разпространението на огъня.

По първоначални данни пожарът вероятно е тръгнал от селскостопанска машина при почистване на пасища. Кметът на община Болярово Христо Христов настоя за по-строг контрол от страна на Министерството на земеделието при извършването на подобни дейности.

На място са екипи на противопожарните служби от Ямбол и Бургас, както и граничари, горски служители и доброволци. В гасенето се включи и военен хеликоптер „Кугър“.