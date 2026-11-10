Зоопарк Стара Загора създава Клуб на младия зоолюбител – място за знания, открития и срещи с науката

Какво знаем за животинския свят отвъд познатото от учебниците? Как се ражда интересът към науката и докъде може да ни отведе любопитството? Тези въпроси стоят в основата на новата образователна инициатива на Зоопарк Стара Загора – Клуб на младия зоолюбител.

Клубът е насочен към ученици с изявен интерес към животинския свят и природата, които искат да научават повече и да развиват познанията си в различни научни области. В срещите ще се включват доказали се специалисти, които ще представят интересни теми и ще споделят своя професионален опит. Важна част от идеята е и общуването между млади хора със сходни интереси, които ще могат да обменят знания, да споделят своите открития и да учат един от друг.

Всеки месец участниците ще се срещат с нова тема от богатия свят на животните и природата. Акцентът ще бъде върху малко познати биологични особености, интересни научни открития и процеси в природата. Клубът няма възрастови ограничения за учениците и е предназначен както за млади хора, които тепърва задълбочават интересите си, така и за такива, които вече са натрупали знания в определена област и искат да ги споделят и развиват.

Първата среща ще бъде посветена на темата „Светът на насекомите“ и ще представи тази изключително разнообразна група животни през погледа на науката и личния интерес към нея.

Лектор ще бъде гл. ас. д-р Роксана Минева от Тракийския университет, ентомолог. Специален гост ще бъде и деветокласникът Николай Димитров, ученик в Математическата гимназия в Стара Загора, който привлече общественото внимание със задълбочените си познания за насекомите и участието си в телевизионен формат за таланти. Срещата ще съчетае професионалния поглед на специалиста с познанията и опита на един млад изследовател.

Първата сбирка на Клуба на младия зоолюбител ще се състои на 12 декември 2026 г. (събота) от 10.00 часа в Образователния център на Зоопарк Стара Загора.

„С Клуба на младия зоолюбител любознателните млади хора ще научат повече за света на животните и природата, ще се срещат със специалисти и ще общуват с други, които споделят техните интереси. За нас е важно да насърчаваме любопитството им, да им помагаме да развиват знанията си и да им даваме възможност да откриват нови области, които, защо не, могат да се превърнат в тяхно бъдещо призвание“, споделя д-р Найден Илинов, директор на Зоопарк Стара Загора.

Желаещите да се включат в Клуба на младия зоолюбител могат да получат информация за записването и условията за участие на телефон 0896 402 421 – Хубавена Бинева. Участието е срещу такса.