Владимир Александров представи Етрополе като национален пример за здравна превенция

Политиката на Община Етрополе за безплатни профилактични прегледи на деца и възрастни получи силно признание по време на 30-ата Годишна среща на местните власти в Албена. Кметът инж. Владимир Александров представи постигнатите резултати пред представители на държавната и местната власт и постави въпроса защо работещите решения, които вече дават резултат в отделни общини, все още не са превърнати в устойчива национална политика.

Етрополе беше сред общините, поканени да представят своя опит във форума „Децата в центъра: общински принос към детското благосъстояние“, организиран в рамките на годишната среща на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Кметът инж. Владимир Александров участва като говорител в дискусионния панел „Как успешните местни решения могат да се превърнат в национални политики“, където представи модела на Етрополе за организиране на безплатни профилактични прегледи и ранна диагностика.

Близо 2500 жители на община Етрополе са прегледани в различните скринингови инициативи, което прави над 25% от населението. Засегнати са едни от най-уязвимите групи – деца и пенсионери, на които им е най-трудно да имат достъп до високоспециализирана здравна грижа. Разходите за тези превенции са приблизително около 6 600 евро и около 138 000 евро са спестените средства на жителите на общината. Това е равносметката от последователната политика за здравна превенция, която ръководството на Община Етрополе развива. От 2024 до 2026 г. средно на всеки два месеца в града се организира скринингова кампания с участието на висококвалифицирани медицински специалисти.

В своето изказване кметът подчерта, че един преглед при специалист или доцент струва средно над 80 евро. Към тази сума се прибавят разходите за пътуване до София, отсъствието от работа и времето, което семействата трябва да отделят. Нерядко хората търсят медицинска помощ едва когато здравословният проблем вече се е задълбочил. Именно затова инж. Владимир Александров и екипът му организират профилактични прегледи на място, като поставя акцент върху ранната диагностика и периодичното проследяване на здравословното състояние на децата.

Кметът обърна специално внимание на необходимостта профилактиката да не се изчерпва с еднократни кампании, а да се извършва периодично, така че да се проследява здравословното състояние на децата и да се установяват навреме евентуални отклонения. Той постави превенцията и в контекста на демографската политика, като посочи усилията за възстановяване на ражданията в местната болница, привличането на медицински специалисти и подкрепата за детския спорт като част от общата грижа за младите семейства. Защото бъдещето на една община зависи не само от инвестициите в инфраструктура, но и от възможностите децата да растат здрави и да се развиват в родния си град.

В изказването си кметът отправи искрени благодарности към Столичната лекарска колегия, екипите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, УМБАЛ „Лозенец“, както и към всички лекари и медицински специалисти, участвали в скрининговите прегледи в Етрополе. Той подчерта значението на тяхната професионална ангажираност и готовността им да подкрепят инициативите на Общината, благодарение на които хиляди жители получават достъп до специализирана медицинска грижа близо до дома си.

Пред представителите на държавната власт кметът на Етрополе призова за създаването на национален механизъм за подкрепа на профилактичните прегледи, който да позволи успешният модел на Етрополе да бъде прилаган и в други общини. Посланието му беше категорично – достъпът до навременна здравна грижа не бива да зависи от това къде живее едно дете или какви са финансовите възможности на неговото семейство. Местната власт може да организира и да достига до хората, но държавата трябва да осигури устойчивото финансиране и условията тази грижа да бъде достъпна в цялата страна.

Изказването на инж. Владимир Александров беше посрещнато с аплодисменти от цялата зала. След дискусията редица кметове изразиха признание за постигнатото в Етрополе и адмирираха здравната превенция като успешна управленска политика, която заслужава да бъде развита на национално ниво.

Политиката на Община Етрополе за здравна превенция получи положителна оценка и от Мария Златарева, заместник-представител на УНИЦЕФ в България, която лично поздрави кмета инж. Владимир Александров за усилията на местната власт в подкрепа на здравето и благосъстоянието на децата.

Дискусията беше модерирана от кмета на Троян Донка Михайлова, а сред участниците бяха заместник-министърът на труда и социалната политика Лилия Стоянович и заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова. Пред присъстващите беше излъчен и видеоматериал с участието на д-р Александър Герчев, който провежда профилактични прегледи на деца в Етрополе за гръбначни изкривявания и плоскостъпие. Именно опитът и резултатите от проведените в Етрополе скрининги са послужили като основа за разширяване на тази практика и превръщането ѝ в национална инициатива. Това е още едно доказателство, че здравната превенция, развивана от Община Етрополе, не само дава конкретни резултати за местните деца, но и създава модел, който намира приложение в цялата страна.

На форума присъства и заместник-кметът на Община Етрополе Ивайло Георгиев.

Етрополе показа, че една малка община може да предложи решения на проблеми с национално значение. С разумно използване на средствата, последователна политика и партньорство с медицинските специалисти местната власт успява не само да осигури реална грижа за своите жители, но и да изгради модел, който привлича вниманието на други общини и държавните институции.

Най-голямото признание за Етрополе е, че постигнатото в полза на неговите жители вече се посочва като пример за политика, от която могат да се възползват хората в цяла България.

Видео от изказването на д-р Александър Герчев може да гледате тук.