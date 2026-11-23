Близо 460 деца бяха прегледани безплатно от десет водещи медицински специалисти в Етрополе в рамките на Програма „Детско здраве“. При част от малките пациенти бяха установени здравословни проблеми, за които родителите не са подозирали. Благодарение на навременната диагностика семействата вече имат възможност да предприемат необходимите мерки за лечение и проследяване.

Етрополе се утвърждава като пример за това как здравната превенция може да се превърне в устойчива общинска политика и основа за национален модел, приложим във всички български общини. Системните скринингови прегледи, партньорството с водещи лечебни заведения и разработеният общински скринингов календар показват, че ранната диагностика може да бъде достъпна и за жителите на малките населени места.

Мащабната инициатива се проведе на 21 ноември – Деня на християнското семейство, в МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев“ и беше организирана от Община Етрополе в партньорство със Столичната лекарска колегия на Българския лекарски съюз и УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

За втори път през тази година водещи медицински специалисти пристигнаха в Етрополе, за да предоставят безплатни консултации и профилактични прегледи на деца от 0 до 18 години. Медицинският екип от десет специалисти обхвана девет специалности – кардиология, неврология, урология, офталмология, акушерство и гинекология, УНГ, ортопедия и травматология, дерматология и образна диагностика.

Преди началото на прегледите кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров изрази своята благодарност към медицинските специалисти и партньорите на инициативата.

„Прави чест, че точно в Деня на християнското семейство за втори път тази година получаваме подадена ръка от едни от най-добрите медицински специалисти в България. Изключително съм благодарен на болница „Пирогов“, на Столичната лекарска колегия и лично на д-р Ваньо Видков, че спазиха обещанието си тези прегледи да не бъдат еднократно събитие, а да се превърнат в трайна практика в името на детското здраве. Тук е моментът да благодаря и на д-р Галя Василева, управител на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ – Етрополе ЕООД и нейния екип, както и на д-р Георги Георгиев, управител на „Медицински център I – Етрополе“ за съдействието и подкрепата, за да се реализират тези прегледи“, заяви кметът.

Той подчерта, че от 2024 година досега Община Етрополе е организирала 13 скринингови и профилактични инициативи, чрез които последователно осигурява достъп на жителите до висококвалифицирани медицински специалисти.

„В малките населени места достъпът до специализирана медицинска помощ често е затруднен. Когато лекарите идват при хората, спестяваме на семействата време, средства и пътувания. Това е реалната полза от доброто партньорство между местната власт и медицинската общност“, посочи още инж. Александров и подари икона на Свети Иван Рислки и грамота на д-р Видков в знак на признателност и благодарност за доброто сътрудничество.

Председателят на Столичната лекарска колегия д-р Ваньо Видков благодари на общинското ръководство за доброто сътрудничество и потвърди ангажимента за продължаване на инициативата.

„Инвестицията в здравето на децата е инвестиция в бъдещето. Благодаря на Община Етрополе и на кмета инж. Владимир Александров, че ни предоставиха тази възможност да прегледаме децата. Програмата ще продължи и се надявам всички семейства да бъдат доволни от осъществените прегледи“, заяви д-р Видков.

В знак на признателност за професионализма, всеотдайността и подкрепата към Програма „Детско здраве“ всеки от медицинските специалисти получи благодарствен адрес от кмета на Община Етрополе инж. Владимир Александров.

Припомняме, че през март 2026 г. близо 360 деца преминаха безплатни профилактични прегледи в Етрополе, извършени от 15 медицински специалисти в рамките на същата програма. С проведените през ноември прегледи общият брой на прегледаните деца при двете посещения на Програма „Детско здраве“ през тази година е близо 820.

Тези резултати са част от последователната политика на Община Етрополе за здравна превенция, в рамките на която от 2024 година досега са организирани множество профилактични инициативи за деца и възрастни. Общината разработи и собствен скринингов календар, който осигурява предвидимост и устойчивост на профилактичните дейности.

Община Етрополе ще продължи да развива партньорствата си с водещи лечебни заведения и медицински организации, с амбицията този модел на достъпна и системна профилактика да намери приложение и в други български общини.