Владимир Александров постави пред министър Шишков важни въпроси за пътищата, питейната вода и инфраструктурата на Етрополе

Кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров постави пред министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков редица важни за жителите на общината въпроси, свързани с ремонта на проход „Кашана“, пътя Етрополе – Ямна – Черни Вит – Тетевен, изграждането на пречиствателна станция за питейни води, финансирането на ВиК инфраструктурата и други значими обекти.

Това се случи по време на работна среща в Ботевград, проведена в рамките на инициативата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството „Регионите говорят“, която събра представители на държавната и местната власт за обсъждане на проблемите и перспективите пред развитието на региона.

Сред основните теми беше бъдещето на проход „Кашана“ (Златишки проход), част от републикански път II-37, който свързва Етрополе със Златица и осигурява пряка връзка между Северна и Южна България. В отговор на поставения въпрос и инж. Венцислав Ангелов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ заяви, че за ремонта на пътя има изготвен проект, като към момента се очаква осигуряването на необходимото финансиране за неговата реализация.

Внимание беше отделено и на републикански път III-3701 Етрополе – Ямна – Черни Вит – Тетевен, който осигурява транспортна връзка между Софийска и Ловешка област. По време на срещата стана ясно, че свлачищата по проблемния участък са регистрирани и в момента се изготвя проект за необходимите укрепителни и възстановителни дейности. Това е важна стъпка към решаването на дългогодишен проблем, който затруднява преминаването и ограничава транспортната свързаност между двата региона.

За Община Етрополе възстановяването на тези две пътни направления е от съществено значение не само за безопасността и удобството на пътуващите, но и за развитието на местната икономика, туризма и връзките със съседните общини.

Друг основен въпрос, който инж. Владимир Александров постави, беше изграждането на пречиствателна станция за питейни води в Етрополе – дългоочакван проект, от който зависи трайното подобряване на качеството на водоснабдяването в общината. Кметът поиска яснота кога може да се очаква необходимото държавно финансиране както за този обект, така и за останалите проекти, свързани с обновяването на ВиК инфраструктурата.

Той подчерта, че осигуряването на качествена питейна вода е въпрос, който засяга пряко здравето, сигурността и ежедневието на хората, поради което реализацията на проекта е сред основните приоритети на общинското ръководство.

Кметът повдигна и въпроса за финансирането на общинските инфраструктурни проекти по Приложение №3, като поиска конкретна информация за обектите с вече сключени договори, за които все още не са преведени средства, както и за одобрените проекти, които очакват сключване на договори и последващо финансиране.

„Приветствам инициативата „Регионите говорят“, защото това е първата подобна среща в рамките на нашия мандат. Надявам се този диалог да не остане еднократен, а да се превърне в последователна политика. За общините е важно не просто да поставяме проблемите, а да имаме яснота кога и по какъв начин могат да бъдат решени“, заяви инж. Владимир Александров.

Сред останалите поставени въпроси беше и ремонтът на язовира в Етрополе, за който Общината вече две години очаква действия от страна на собственика – „Напоителни системи“. Кметът обърна внимание на необходимостта от конкретни мерки и ангажираност на отговорните институции за решаването на проблема.

След официалната част инж. Владимир Александров разговаря с областния управител София Торолова и с кметовете от региона. Обсъдени бяха общите предизвикателства пред местната власт, възможностите за по-добра координация с държавните институции и обменът на добри практики между общините.

Срещата даде възможност проблемите на Етрополе да бъдат поставени директно пред институциите, от които зависи тяхното решаване. По време на разговорите министър Шишков подчерта, че смисълът на властта е да създава условия хората да живеят по-добре и че това изисква съвместна работа между институциите.