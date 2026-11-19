На 21 ноември спортна зала „Дунав“ в Русе ще приеме международния турнир по свободна борба за кадети. В отборната надпревара ще участват състезатели от България, Румъния, Молдова и Северна Македония.

Домакин е спортният клуб по борба „Юнак-Локомотив“, който организира състезанието със съдействието на Община Русе и под патронажа на кмета Пенчо Милков.

Първите схватки започват в 10 ч. Официалното откриване е в 17 ч., след което ще се проведат финалите. Организаторите канят русенци да подкрепят младите състезатели, като входът е свободен през целия ден.

Тази година организаторите за първи път ще отличат най-добре представилия се борец с купа в памет на Стефан Николов.

Турнирът е създаден през 2006 г. в чест на шестима русенски борци – Валентин Йорданов, Иван Илиев, Огнян Николов, Рахмат Сукра, Валентин Гецов и Валентин Савов.