Иванов и Динев загубиха схватките си
Двамата ще останат без медали от световното по борба за кадети у нас
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Двамата ще останат без медали от световното по борба за кадети у нас
Талантите ни се върнаха с 4 отличия
Първенец на Випуск-2019 е кадет Юлия Банкова от военно формирование 28580-Варна, която е и първенец на специализация „Морско корабоводене”
Карлос Насар е световен шампион на щанги при кадетите
Около 30 курсанти от Военната академия на САЩ в Уест Пойнт са получили травми по време на бой с възглавници в края на август. Шефовете на академията р...
Варна. Варна поема домакинството това лято на морски лагер за кадети от 7 страни, след като Българската военноморска конфедерация влезе в Международна...