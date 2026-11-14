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Русе посреща единствения международен турнир по кендо в България за 2026 година

Турнирът бе открит от кмета на общината

Русе посреща единствения международен турнир по кендо в България за 2026 година
14 ное 26 | 14:18
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Фатме Мустафова

С официална церемония днес започна четвъртото издание на Международния турнир по кендо за „Купа Русе“. Надпреварата се провежда на 14 и 15 ноември в спортния комплекс „Ялта“. Това е единственото международно състезание по този спорт в България през 2026 г. и е включено в официалния календар на Българската федерация по кендо. Организира се от Спортен клуб по кендо „Мушин“ - Русе с председател Гаврил Ганчев и със съдействието на федерацията.

Турнирът бе открит от кмета на община Русе Пенчо Милков, който приветства състезателите, треньорите и гостите на града. В обръщението си той подчерта, че кендо възпитава качества, които са ценни извън спортната зала като самоконтрол, респект към съперника и стремеж към непрекъснато усъвършенстване. „Кендо ни учи, че истинската сила се ражда там, където умението е съчетано със смирение, а стремежът към победа - с уважение към противника. Участието на състезатели, треньори и съдии от 5 държави е доказателство, че принципите на честта, дисциплината и взаимното уважение продължават да намират своето място и значение в съвременния свят“, заяви Милков.

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Сред официалните гости на откриването бяха председателят на Българската федерация по кендо Александър Арабаджийски, главният секретар на федерацията Любомир Сагаев, директорът на ОП „Спортни имоти“ Лачезар Иванов и др. Представителите от федерацията изразиха благодарност към Община Русе за последователната подкрепа при организирането на турнира.

В състезанието участват над 80 представители на България, Румъния, Сърбия, Молдова и Турция на възраст между 10 и 60 години. Те мерят сили в индивидуални и отборни дисциплини, а част от тях ще положат изпити за технически степени кю и дан.

Състезателната програма продължава и на 15 ноември, когато ще се състои церемонията по награждаването на победителите.

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Автор Фатме Мустафова

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