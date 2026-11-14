Русе посреща единствения международен турнир по кендо в България за 2026 година

С официална церемония днес започна четвъртото издание на Международния турнир по кендо за „Купа Русе“. Надпреварата се провежда на 14 и 15 ноември в спортния комплекс „Ялта“. Това е единственото международно състезание по този спорт в България през 2026 г. и е включено в официалния календар на Българската федерация по кендо. Организира се от Спортен клуб по кендо „Мушин“ - Русе с председател Гаврил Ганчев и със съдействието на федерацията.

Турнирът бе открит от кмета на община Русе Пенчо Милков, който приветства състезателите, треньорите и гостите на града. В обръщението си той подчерта, че кендо възпитава качества, които са ценни извън спортната зала като самоконтрол, респект към съперника и стремеж към непрекъснато усъвършенстване. „Кендо ни учи, че истинската сила се ражда там, където умението е съчетано със смирение, а стремежът към победа - с уважение към противника. Участието на състезатели, треньори и съдии от 5 държави е доказателство, че принципите на честта, дисциплината и взаимното уважение продължават да намират своето място и значение в съвременния свят“, заяви Милков.

Сред официалните гости на откриването бяха председателят на Българската федерация по кендо Александър Арабаджийски, главният секретар на федерацията Любомир Сагаев, директорът на ОП „Спортни имоти“ Лачезар Иванов и др. Представителите от федерацията изразиха благодарност към Община Русе за последователната подкрепа при организирането на турнира.

В състезанието участват над 80 представители на България, Румъния, Сърбия, Молдова и Турция на възраст между 10 и 60 години. Те мерят сили в индивидуални и отборни дисциплини, а част от тях ще положат изпити за технически степени кю и дан.

Състезателната програма продължава и на 15 ноември, когато ще се състои церемонията по награждаването на победителите.