Регионални

Над 412 кг опасни отпадъци бяха събрани в Казанлък

Специализираната кампания се проведе в началото на седмицата

Над 412 кг опасни отпадъци бяха събрани в Казанлък
12 ное 26 | 15:12
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Никол Симова

Над 412 кг опасни отпадъци бяха събрани в Община Казанлък. Специализираната кампания се проведе в началото на седмицата.

Благодарение на кампанията това количество опасни отпадъци няма да попадне в почвата и да създава риск за околната среда и човешкото здраве, а ще бъде предадено за безопасно оползотворяване или обезвреждане.

Община Казанлък изразява благодарност към всички жители, които се включиха в кампанията, за отговорното им отношение и добрия пример, който дават за опазването на околната среда!

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Автор Никол Симова
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