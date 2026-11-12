Над 412 кг опасни отпадъци бяха събрани в Казанлък

Над 412 кг опасни отпадъци бяха събрани в Община Казанлък. Специализираната кампания се проведе в началото на седмицата.



Благодарение на кампанията това количество опасни отпадъци няма да попадне в почвата и да създава риск за околната среда и човешкото здраве, а ще бъде предадено за безопасно оползотворяване или обезвреждане.



Община Казанлък изразява благодарност към всички жители, които се включиха в кампанията, за отговорното им отношение и добрия пример, който дават за опазването на околната среда!