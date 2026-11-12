Над 412 кг опасни отпадъци бяха събрани в Община Казанлък. Специализираната кампания се проведе в началото на седмицата.
Благодарение на кампанията това количество опасни отпадъци няма да попадне в почвата и да създава риск за околната среда и човешкото здраве, а ще бъде предадено за безопасно оползотворяване или обезвреждане.
Община Казанлък изразява благодарност към всички жители, които се включиха в кампанията, за отговорното им отношение и добрия пример, който дават за опазването на околната среда!
Над 412 кг опасни отпадъци бяха събрани в Казанлък
Специализираната кампания се проведе в началото на седмицата
Над 412 кг опасни отпадъци бяха събрани в Община Казанлък. Специализираната кампания се проведе в началото на седмицата.
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