Бургас събира учители, ученици и експерти от цялата страна на конференция за зелено образование

На 16 и 17 ноември Международният конгресен център в Бургас ще бъде домакин на Третата научно-практическа конференция „Зелено образование за устойчиво бъдеще“. Форумът ще събере учители, ученици, университетски преподаватели и представители на институции от цялата страна, за да споделят опит и идеи за развитието на екологичното образование и практическото му приложение.

Домакинството на Бургас е по инициатива на ЧОУ „Селестен Френе“. Училището в две поредни издания на конференцията е отличено със специални награди за своите образователни практики. Постиженията на училището в областта на екологичното образование и ученето чрез преживяване мотивират екипа му да предложи конференцията да се проведе в морския град.

Идеята среща подкрепата на Община Бургас, която има богат опит в организирането и провеждането на значими национални събития. Съвместните усилия на училището и местната власт създават условия Бургас да се превърне в място за обмен на добри практики, идеи и партньорства в областта на устойчивото развитие.

Официалното откриване е на 16 ноември (понеделник) от 10:00 ч. в зала „Форос“. Очаква се сред официалните гости да бъдат заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева и председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Конференцията се организира съвместно от българската общност на „Коалиция образование за климата“ към Европейската комисия, Синдиката на българските учители, Община Бургас и ЧОУ „Селестен Френе“ – Бургас, с подкрепата на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и българските посланици на Scientix.

Като съорганизатор и училище домакин ЧОУ „Селестен Френе“ – Бургас има активен принос в подготовката, координацията и провеждането на събитието. Ангажираността на училищния екип е естествено продължение на образователната философия на училището, която поставя акцент върху ученето чрез преживяване, изследване и практически дейности.

Практики от класната стая

През първия ден учители от детски градини и училища ще представят общо 31 разработки с добри практики в областта на климатичното образование и устойчивото развитие. Сред темите са STEM и STEAM подходите, проектно-базираното обучение, опазването на биоразнообразието, възобновяемата енергия и използването на училищната среда за практически изследвания.

Участниците ще се запознаят и с възможностите, които предлагат европейски образователни инициативи и мрежи като Education for Climate, Scientix, EU Academy, Мрежата на европейските сини училища (Network of European Blue Schools) и Eco-Schools.

През целия първи ден ще бъдат разположени информационни и демонстрационни щандове на организации и инициативи в областта на образованието, културата, природата и устойчивия туризъм.

Ученически проекти и конкурси

На 17 ноември вниманието ще бъде насочено към учениците и техните предложения за справяне с екологичните предизвикателства.

В конкурса „В час с климатичните промени“ ще бъдат представени проекти за опазването на Черно море, намаляването на въглеродния отпечатък, рециклирането, зелените технологии и подобряването на градската среда.

Отделно направление е конкурсът „Бургас 2027 – образование за устойчивото бъдеще на туризма“, в който учениците предлагат иновативни решения за развитие на устойчив туризъм. Сред проектите са идеи за обособяване на зелени пространства, опазване на биоразнообразието и използване на технологии за наблюдение на околната среда.

Още при откриването на конференцията на 16 ноември ще бъде представена и дигиталната фотоизложба „Климатичните промени през погледа на фотообектива – живите реки и езера“. Тя включва ученически фотографии, посветени на състоянието на водните екосистеми и необходимостта от тяхното опазване.

Награждаване

Конференцията ще завърши на 17 ноември с церемония по награждаване, която започва в 12:25 ч. Освен отличията в отделните конкурсни категории са предвидени специални награди на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева за добри педагогически практики и ученически проекти, както и специална награда на Община Бургас в конкурса за устойчив туризъм.