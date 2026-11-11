Два дни до Digital4StaraZagora: изкуствен интелект, бизнес идеи и технологии, които променят бъдещето

Може ли изкуственият интелект да работи за бизнеса? Как се превръща една идея в успешен проект? Кои дигитални умения ще бъдат най-търсени утре? Отговорите ще търси шестото издание на Digital4StaraZagora, което на 13 и 14 ноември 2026 г. ще събере предприемачи, професионалисти, технологични ентусиасти и семейства в Културен център „Стара Загора“.

Официалното откриване е на 13 ноември (петък) от 10.00 ч., а регистрацията започва в 09.00 ч.

От AI и дигиталния маркетинг до бизнеса на бъдещето

Два дни, посветени на темите, които променят начина, по който работим, създаваме и развиваме бизнес. Програмата ще предложи практически поглед към изкуствения интелект – от създаването на ефективни промптове и използването на AI инструменти до автоматизацията и приложението им в реални бизнес процеси.

Сред акцентите са още дигиталният маркетинг, онлайн търговията, изграждането на разпознаваеми брандове, създаването на съдържание и новите възможности за предприемачество. Ще бъдат засегнати и предизвикателствата пред хората, които избират между корпоративната кариера и собствения бизнес.

Специално място ще заемат дигиталната трансформация на малките и средните предприятия, достъпът до иновации и технологични решения, които могат да подобрят конкурентоспособността на бизнеса.

Какво предлага Стара Загора за живот, кариера и бизнес?

Конференцията ще постави във фокус и развитието на града като място за професионална реализация, инвестиции и предприемачество. Как образованието среща нуждите на бизнеса, какви възможности открива местната икономика и как младите хора могат да изградят бъдещето си тук – това са част от въпросите, които ще бъдат обсъдени.

Посетителите ще могат да разгледат и изложбените щандове на компании и организации, да се запознаят с техните услуги и да открият нови възможности за партньорства. Сред представените теми и решения ще бъдат туризмът и културните маршрути в региона, развитието на детските таланти, дигиталните комуникации, здравната грижа и технологиите за устойчива мобилност. Ще има и възможност за досег с водородни технологии и иновативни енергийни решения.

Digital Kids Day: творчество, технологии и грижа за природата

На 14 ноември от 11.00 до 13.00 ч. Digital4StaraZagora ще предложи специална програма за деца и семейства. В творческа работилница за текстилна трансформация малките участници ще превръщат парчета плат в оригинални цветни колажи чрез изрязване, апликиране и декориране.

Идеята е проста, но важна – да покажем на децата как с въображение и творчество материалите могат да получат нов живот, а повторната употреба да се превърне в забавно преживяване.

Технологии с кауза

И тази година Digital4StaraZagora има благотворителна мисия. Всички средства от продажбата на билетите ще бъдат дарени за организиране на зелено училище, озеленяване на училищната среда и създаване на образователни екокътове за децата от Стара Загора.

Входът за децата за работилницата е свободен, а билетът за възрастни и придружители е 10 евро.

Два дни, в които бизнесът среща технологиите, идеите се превръщат във възможности, а знанието подкрепя една добра кауза.