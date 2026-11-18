За 27-а поредна година MIXX Media - Radio Glarus Retro FM, Radio MIXX и Radio Folk BG, в партньорство с Община Бургас, организира една от най-емблематичните инициативи в празничната програма за Никулден - „Бург на годината“.

Традиционната кампания дава възможност на бургазлии да изразят своето признание към личности, които със своя талант, професионализъм, смелост и постижения допринасят за развитието и авторитета на града.

Инициативата отличава личности в две категории. „Бург на годината“ е приз за изключителен принос към Бургас, а категорията „Младежи“ поставя във фокуса младите таланти, които със своите знания и успехи градят бъдещето на града и го представят достойно пред света.

Победителите ще бъдат определени с гласовете на гражданите, а отличията ще бъдат връчени на Никулден лично от кмета на Община Бургас Димитър Николов.

в категория „Бург на годината 2026“

DARA - за историческата победа на „Евровизия 2026“, която доведе най-големия европейски музикален конкурс в България и превърна морския ни град в световна музикална столица. За момичето, което ще бъде бургазлийка за вечни времена! Бангаранга!

Проф. Огнян Бранков - за десетилетията, посветени на детското здраве и спасяването на човешки животи. За избора му да лекува в новата Детска болница на Бургас – признание за развитието на детското здравеопазване в града. За примера, че истинският лекар лекува не само със знания и умения, но и със сърце!

Ивелин Арабаджиев - граничният полицай, който през април с риск за собствения си живот спаси десетки жени и деца от катастрофирал автобус край Малко Търново. За смелостта, себеотрицанието и човечността, които превърнаха служебния дълг в спасени човешки животи.

Невена Ангелова - за номинацията за престижната международна награда за детска литература и илюстрация „Астрид Линдгрен“ през 2026 г. За таланта и въображението, с които създава светове в картини и утвърждава Бургас като град на творци с международно признание!

Стоян Памуков - за таланта, с който вдъхва живот на незабравими сценични образи. За 70-годишния му юбилей и десетилетията на сцената на Драматичен театър „Адриана Будевска“. За любовта към театъра, превърнала се в част от културната история на Бургас!

в категория „Младежи 2026“

Мирослав Драганов - ученик от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, носител на златен медал от Международната олимпиада по астрономия и астрофизика във Виетнам през 2026 г. За блестящия ум, който доказа, че талантът няма граници, но има роден град – Бургас!

Кристиян Дончев и Мартина Кондаклиева - за таланта, красотата и изяществото, с които покориха световния танцов връх. През септември 2026 г. младата двойка спечели историческа за България световна титла по десет танца пред публиката в Бургас.

Томислав Томов - ученик от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, победител за България в европейския конкурс по превод „Juvenes Translatores“ през 2026 г. За езиковия талант и интелекта, с които доказа, че младите хора на Бургас говорят на езика на Европа!

Можете да гласувате за Бург на годината до 5 декември 2026 г.

Подкрепете своя фаворит тук:

https://radiomixx.net/burg-na-godinata-2026/

Победителите ще бъдат обявени и отличени на 6 декември - Никулден, празника на Бургас.

Гласувайте и подкрепете добрия пример!

Защото Бургас не е само място. Бургас са хората, които го правят специален!