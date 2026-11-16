Казанлък ще се превърне в сцена на хоровото изкуство от 27 ноември до 1 декември. Богата програма от концерти, филмови прожекции и музикални събития ще отбележи 130 години от рождението на големия български композитор Петко Стайнов.



Музикалните празници „Петко Стайнов“-Казанлък 2026 ще започнат на 27 ноември от 18:00 часа в родния дом на композитора с концерт под надслов „Нощни отражения“. Публиката ще чуе клавирни миниатюри и песни в изпълнение на Емилия Кирчева-сопран, и Симеон Замков-пиано.



На 28 ноември от 13:00 часа в Музея на фотографията ще бъдат прожектирани филми за Петко Стайнов и Чудомир.



Кулминацията на празниците ще бъде на 28 ноември от 16:00 часа в Исторически музей „Искра“, където ще се проведе IX Национален хоров фестивал „Петко Стайнов“ 2026.



В хоровия концерт ще участват състави от различни краища на България-Студентски хор „Младост“ към Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Смесен камерен хор „Свиленград“, Смесен хор „Славей“ при НЧ „Дружба-1870“ от Харманли, хор „Бонка Головенова“ от Ботевград, хор „Железни струни“ от Разград, Пловдивски младежки хор „Отепето“, Първи български хор „Янко Мустаков“ от Свищов и хорът за традиционна музика „Хронис Айдонидис“ от Орестиада и Суфли, Гърция.



Същата вечер, от 18:00 часа, ще се състои официалното награждаване и връчването на грамотите за участие във фестивала.



Музикалните събития ще продължат на 29 ноември от 12:00 часа в Исторически музей „Искра“ с концерт на Националното музикално училище по изкуствата „Панайот Пипков“ от Плевен.



На 30 ноември от 18:00 часа, отново в музея, ще прозвучи клавирният концерт „Клавирно дуо“ с участието на Надежда Кузманова и Ромео Смилков.



Празниците ще завършат на 1 декември-рождената дата на Петко Стайнов. От 10:30 часа пред паметника на композитора в двора на Профилирана гимназия „Академик Петко Стайнов“ ще се състои тържествено поднасяне на цветя по повод 130 години от рождението му.



Между 28 ноември и 1 декември произведения на Петко Стайнов ще звучат и в обществените пространства на Казанлък чрез музикална композиция, посветена на творчеството му.



Петдневната програма ще събере изпълнители от България и Гърция, превръщайки родния град на композитора в място за среща на поколения музиканти и почитатели на хоровото изкуство.

