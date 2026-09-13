Казанлък отбелязва 130 години от рождението на композитора академик Петко Стайнов с концерт
В проявата ще вземат участие възпитаници от клавирната школа
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В проявата ще вземат участие възпитаници от клавирната школа
Името му остава сред най-светлите в българската музикална история
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Казанлък. След почти 6-месечни ремонтно-реставрационни дейности по цялостната вътрешна част на рояла на композитора акад. Петко Стайнов, извършени в С...