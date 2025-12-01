Казанлък отбелязва рождената дата на Петко Стайнов – един от най-значимите български композитори

Днес отбелязваме 129 години от рождението на изтъкнатия български композитор и музикален общественик Петко Груев Стайнов, роден на 1 декември 1896 г. в Казанлък. Името му остава сред най-светлите в българската музикална история, а неговото творчество и обществена дейност продължават да вдъхновяват поколения музиканти.

Петко Стайнов е сред основоположниците на българската симфонична музика от първата половина на XX век. Въпреки че ослепява в ранна възраст, той успява да изгради впечатляваща кариера, създавайки едни от най-ярките образци на симфоничната и хоровата музика. Неговите произведения, наситени с фолклорни мотиви и национален дух, се изпълняват и днес в концертни зали у нас и по света.

Освен творец, Петко Стайнов е и значим обществен деятел. Той е дългогодишен директор на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, председател на Съюза на българските композитори и активен участник в културния живот на страната.

Днес, повече от век след неговото раждане, наследството на Петко Стайнов продължава да носи духа на българската музикална традиция и да утвърждава мястото на България в световната културна карта.

По повод днешния ден и в рамките на посветените на композитора музикални празници “Петко Стайнов”, Община Казанлък организира поднасяне на цветя пред паметника на Петко Стайнов в двора на Профилирана гимназия

„Akageмик Петко Стайнов".

Заместник-кметът на Община Казанлък Сребра Касева поднесе цветя от името на кмета Галина Стоянова.

Петко Стайнов - внук на Петко Стайнов, Младен Станев - диригент на хор “Петко Стайнов”, проф. Ромео Смилков-преподавател в АМТИ “Асен Диамандиев” гр. Пловдив, общински съветници, директори на културни институти, ученици и граждани също уважиха паметта на именития композитор.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com