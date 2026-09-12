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Кошмарът Хитлер

Кошмарът Хитлер

Лорънс Рийс изследва "харизмата" на злодея, довела до смъртта на милиони На пръв поглед Хитлер е напълно негоден за водач, неспособен на нормални чо...

24 април | 16:23
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