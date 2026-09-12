Най-очарователните личности се раждат на 4 дати от месеца
Те стават най-добри приятели, идеални събеседници и са най-искрените хора
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Те стават най-добри приятели, идеални събеседници и са най-искрените хора
Те са способни да поддържат фокус върху амбициите си и да предприемат последователни действия
Какво търсиха в Google българите през 2024
Какво си казаха едни от най-великите персони
Наградите се връчват за най-голям принос в био/натуралните технологии
Таблоиди в западна Европа спрягат в ролята бъдещата кралица на Нидерландия
Няколко от написаните от него биографии са преведени и издадени на български език
Има плавно нарастване на доверието в правителството и към основните политически фигури
Какво се случи в студиото
Сред политическите фигури са Михаил Горбачов (91 г.) и кралица Елизабет Втора (96 г.)
Напуснаха ни известни хора
Никой от големите играчи не може да извади безспорен кандидат-президент Юрий Асланов,социолог Когато хората номинират кандидати за президент, те дав...
Художник от Великобритания рисува потрети на знаменитости, като за целта си служи с хранителни продукти, пише в. "Дейли мирър", цитиран от Нова телеви...
За пета поредна година германският канцлер Ангела Меркел оглави класацията на "Форбс" за най-влиятелните жени в света. След нея второто място е заето...
Зам.-главен редактор на списание „Форбс" ще говори за свободата на словото 11 известни личности ще разкрият какво се крие зад логичното и закономерно...
Лорънс Рийс изследва "харизмата" на злодея, довела до смъртта на милиони На пръв поглед Хитлер е напълно негоден за водач, неспособен на нормални чо...
Мястото в топ 50 се определя от ресурса, който управляват, и желанието за промяна
Трябва да се изведат "мъртвите души" от избирателните списъци, каза Манолова