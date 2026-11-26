Стара Загора е в очакване на една от най-вълнуващите зимни атракции. Утре, 27 ноември (петък), от 17.00 часа официално ще бъде открита ледената пързалка, която ще се превърне в сърцето на приказното „Замръзнало кралство“.

Специално за откриването жителите и гостите на града ще имат възможност да се насладят на спектакъл по фигурно пързаляне с участието на фигуристките от Спортен клуб „Ледени спортове“ - Варна. Съчетание от грация, музика и артистичност върху леда ще постави началото на зимните забавления и ще потопи публиката в празничната атмосфера. Специално участие в програмата ще вземат и Клуб по хокей на лед „Химик“ - Стара Загора.

Пространството около парк „Алана“ е преобразено в истинска зимна приказка, в която малки и големи ще открият любимия снежен човек Олаф, фигури на полярни мечки, ледено иглу, хиляди празнични светлини и десетки коледни инсталации.

Още по обяд на 27 ноември ще отворят врати и двата коледни базара - този в централната пешеходна зона и базарът с тематични храни и напитки, разположен в непосредствена близост до ледената пързалка. Така жителите и гостите на града ще могат да се потопят в коледната атмосфера още преди началото на официалната вечерна програма.

След откриването на ледената пързалка празникът ще продължи с богатата програма, подготвена от Община Стара Загора.

В 17.30 часа от ледената пързалка ще потегли празнично шествие по бул. „Цар Симеон Велики“ до сцената пред сградата на Общината, където в 18.00 часа ще бъдат запалени светлините на 13-метровата коледна елха и празничната украса на града.

За доброто настроение на присъстващите ще се погрижат талантите от Вокална студия „Усмивки“ при НЧ „Родина 1860“, НУМСИ „Христина Морфова“ и младата изпълнителка Снежина Добрева. В 18.30 часа празничната вечер ще продължи с концерт на легендарната рок група „Сигнал“.

До 28 декември празничното градче ще предлага разнообразни атракции, сред които Къщата и Асансьорът на Дядо Коледа, коледен карусел и виенско колело. В 18-те дървени къщички край ледената пързалка местни ресторантьори ще предлагат вкусни ястия и коледни изкушения.

Любителите на зимните спортове ще могат да се наслаждават на пързалката и след края на коледно-новогодишните празници, като тя ще продължи да функционира до февруари.

За удобство на жителите и гостите на Стара Загора на 27 ноември паркирането в централната градска част ще бъде безплатно след 13.30 часа.

Стара Загора е готова да посрещне най-вълшебното време от годината с много светлина, музика, усмивки и незабравими емоции. Заповядайте заедно да дадем началото на една истинска зимна приказка в сърцето на града!