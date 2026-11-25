Поетът Иван Гогов ви кани на едно необикновено пътешествие отвъд страниците - там, където поезията среща музиката, думите се превръщат в откровения, а чувствата намират своя глас.

Поводът е появата на новата стихосбирка на Иван Гогов „Двадесет ...и един грама“ - книга, събрала между кориците си най-съкровените късчета от душата на автора.

Поезия, музика и откровения ще се преплетат в едно емоционално преживяване, в което стиховете докосват, тишината говори, а думите разказват истории отвъд написаното.

Специален акцент на вечерта ще бъде фотографската изложба „Обективно погледнато“ на Александър Гогов - авторът на въздействащите кадри в книгата. С обектива си той е уловил тънката граница и вълнуващия контраст между тишината на селото и пулса на съвременния град.

В неговите фотографии двата свята се срещат в дълбок визуален диалог, превръщайки събитието в пълноценен празник на поезията и уловения миг.

Очаква ви среща с любовта, спомените, човешките търсения и онези невидими нишки, които ни свързват и придават истинска тежест на живота.

„Двадесет ...и един грама“ – защото понякога само няколко грама поезия са достатъчни, за да поберат цяла вселена.

Представянето на новата стихосбирка на Иван Гогов „ДВАДЕСЕТ ...И ЕДИН ГРАМА“ ще се състои на 26 ноември от 19 часа в Регионална библиотека „Пейо Яворов“.

Редактор на книгата е Ваньо Вълчев, графичното оформление е на Микаел Нигохосян, а снимките в стихосбирката са на Александър Гогов.

Заповядайте да споделим една среща, в която няма да измерваме думите в грамове, а в чувства!