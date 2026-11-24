Кметът на Казанлък Галина Стоянова ще представи резултатите от работата на управленския екип на Общината през третата година от настоящия мандат.



Отчетът ще бъде изнесен публично на 26 ноември от 18 ч. в Културно-информационния център на ул. „Искра“ № 4. По време на представянето ще бъдат дадени подробности за реализираните до момента проекти, както и за предстоящите през следващата година инициативи в Казанлък и останалите населени места.



Всички жители, които желаят да се запознаят с работата на управленския екип, са добре дошли! Заповядайте!