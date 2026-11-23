От днес започва приемането на дарения за единадесетото издание на коледната благотворителна кампания „Дари, за да зарадваш!“ на Младежкия общински съвет (МОС) – Стара Загора.

Тази година кампанията ще обхване нуждаещи се във всичките 51 населени места в общината. В нея ще се включат и кметовете и кметските наместници, които ще съдействат за насочването на даренията към хората и семействата с най-голяма нужда от помощ. Познаването им на местните общности ще помогне подкрепата да достигне до тези, които най-много се нуждаят от нея.

Всеки желаещ може да се включи с хранителни продукти с дълъг срок на годност – минимум 6 месеца. Подходящи са боб, ориз, брашно, макарони, консерви и други трайни храни. Поради условията за съхранение и разпределение не се приемат пресни плодове и зеленчуци, хляб, тестени изделия и други нетрайни продукти.

Даренията се приемат до 4 декември (петък) 2026 г. в Младежкия дом на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 176, всеки работен ден от 09.00 до 19.00 ч. За повече информация: 089 357 6457.

През изминалата 2025 г. кампанията постави рекорд за втора поредна година по количество събрани продукти с дълъг срок на годност. С подкрепата на дарителите бяха подготвени над 400 пакета за нуждаещи се. Резултатът е доказателство за силата на общите усилия, а организаторите се надяват и тази година инициативата да получи широка подкрепа.

В навечерието на най-светлите празници от МОС – Стара Загора отправят апел към жителите на общината да се включат в инициативата и с общи усилия да направят Коледа по-топла и светла за хората в нужда. Защото понякога дори малкият жест на съпричастност може да донесе голяма радост и да върне надеждата.