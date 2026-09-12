Рекордните близо 1 тон хранителни продукти събраха младежите от МОС за кампанията „Дари, за да зарадваш“
Даренията ще подпомогнат Домашния социален патронаж към Община Стара Загора
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Даренията ще подпомогнат Домашния социален патронаж към Община Стара Загора
Целта е най-вече да се лиши Кремъл от продажба и потребление на гориво
Напрежението в Близкия изток и породи опасения за нарушаване на доставките
Даренията са резултат от усилията на детски градини, начални училища, гимназии, институции и индивидуални дарители от Стара Загора
Предал го е на музея на кинематографичното изкуство и наука в Лос Анджелис
Руската армия предприе през изминалата нощ атака с дронове срещу Киев и Киевска област
За 12-ти път тв водещата отбелязва рождения си ден с благотворителна кампания, парите получиха деца с ДЦП
Посланикът на Русия Анатолий Макаров запали светлините на 13-метровата коледна елха в центъра на града
Председателят на Парламентарната група на ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов връчи сумата от 5500 лева, необходима за лечението...
Швейцарска сензация изхвърли Цвети Пиронкова от турнира в Сидни Григор Димитров определено има вкус в избирането на подаръци. На 11 януари треньорът...