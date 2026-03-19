Рекордните близо 1 тон хранителни продукти събраха младежите от МОС за кампанията „Дари, за да зарадваш“

Десетото юбилейно издание на благотворителната инициатива „Дари, за да

зарадваш“, организирана от Младежкия общински съвет – Стара Загора

(МОС), събра рекордните 935 кг и 172 г хранителни продукти.



Даренията ще подпомогнат Домашния социален патронаж към Община Стара

Загора, като ще бъдат използвани за приготвяне и доставка на храна за

самотни възрастни хора, включени в обхвата на социалната услуга.

Чрез тези дарения менюто на Домашния социален патронаж ще бъде по-богато

и разнообразно, а таксите за ползвателите ще се намалят. Ползите няма да

са само за Великденските празници, а ще помогнат устойчиво на

възрастните хора, които ползват услугата, като ги подкрепят в

ежедневието им.



„Тази кампания доказва, че добротата и солидарността могат да бъдат

постоянни, а не еднократни жестове. За нашите възрастни съграждани

храната не е само необходимост, тя е начин да се почувстват обгрижени и

ценени“, споделят организаторите.



В навечерието на Великденските празници младежите от МОС – Стара Загора,

заедно със служители на социалната услуга, ще раздават приготвена храна

и ще споделят време с ползвателите, защото „всеки човек има нужда не

само от храна, но и от внимание, топлота и човешка близост.“



Десетото юбилейно издание на „Дари, за да зарадваш“ продължава да

обединява младежи, граждани и институции в името на доброто, показвайки

как съвместните усилия могат да променят живота на хората в нужда в

Община Стара Загора.



