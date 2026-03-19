Рекордните близо 1 тон хранителни продукти събраха младежите от МОС за кампанията „Дари, за да зарадваш“

Десетото юбилейно издание на благотворителната инициатива „Дари, за да
зарадваш“, организирана от Младежкия общински съвет – Стара Загора
(МОС), събра рекордните 935 кг и 172 г хранителни продукти.
Даренията ще подпомогнат Домашния социален патронаж към Община Стара
Загора, като ще бъдат използвани за приготвяне и доставка на храна за
самотни възрастни хора, включени в обхвата на социалната услуга.
Чрез тези дарения менюто на Домашния социален патронаж ще бъде по-богато
и разнообразно, а таксите за ползвателите ще се намалят. Ползите няма да
са само за Великденските празници, а ще помогнат устойчиво на
възрастните хора, които ползват услугата, като ги подкрепят в
ежедневието им.
„Тази кампания доказва, че добротата и солидарността могат да бъдат
постоянни, а не еднократни жестове. За нашите възрастни съграждани
храната не е само необходимост, тя е начин да се почувстват обгрижени и
ценени“, споделят организаторите.
В навечерието на Великденските празници младежите от МОС – Стара Загора,
заедно със служители на социалната услуга, ще раздават приготвена храна
и ще споделят време с ползвателите, защото „всеки човек има нужда не
само от храна, но и от внимание, топлота и човешка близост.“
Десетото юбилейно издание на „Дари, за да зарадваш“ продължава да
обединява младежи, граждани и институции в името на доброто, показвайки
как съвместните усилия могат да променят живота на хората в нужда в
Община Стара Загора.
