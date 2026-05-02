Ужасът в Смолянско продължава! Свлачището още диша

Ситуацията в Смолянско остава критична, въпреки опитите за нормализиране на обстановката. Областният управител Зарко Маринов потвърди, че свлачището, което парализира района, все още е активно.

Макар на повърхността да изглежда, че напрежението стихва, подпочвените процеси не са приключили, което създава реален риск от нови срутвания и опасни инциденти.

Градоначалникът на Смолян Николай Мелемов не скри тревогата си от мащаба на бедствието.

Той обяви ситуацията за „наистина бедствена“ и подчерта, че опасността далеч не е преминала. „Процесите още не са приключили, така че всички сме притеснени“, заяви Мелемов, акцентирайки върху факта, че планината буквално „диша“ и променя конфигурацията си всяка минута.

Властите в Смолян настояват за незабавна намеса на държавните институции. Още днес или най-късно утре трябва да започнат спешни първични обследвания от специалисти, за да се установи моментната картина на свличането. Кметът Мелемов припомни суровите условия в региона: „Виждате, май месец има сняг, октомври пак ще има сняг. Време нямаме!“.

Спешните мерки са единственият шанс за укрепване на терена, преди зимните условия да направят ремонта невъзможен, пише "Телеграф".

