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Залежават тонове картофи

Залежават тонове картофи

Смолян. Тонове родопски картофи залежават по складове и мазета в Смолянско. Ниската изкупна цена и големият внос убиват родното производство, казват м...

26 февруари | 21:00
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