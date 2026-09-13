Ужасът в Смолянско продължава! Свлачището още диша
Риск от нови срутвания и опасни инциденти
Следете всички новини, анализи и коментари за Смолянско. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Риск от нови срутвания и опасни инциденти
Превала и Пампорово побеляха, има готовност за почистване
Ако това са водачите на листи, имената на депутатите би трябвало да са Мика Зайкова, д-р Даниела Дариткова,Хайри Садъков и Петя Михалевска
Бурята събори и дървета
Това е само за един месец
Ситуацията в областта вече се нормализира
Мъртвите животни са намерени край село Змеица
МЗХ е издало разрешителни за отстрел на три мечки в районите на селата Славейно и Буйново
Снежната покривка е около 2-3 см в различните райони
През нощта валежите, придружени от гръмотевици, ще обхванат централна и източна България
Борино и Доспат без ток, проходът Превала -затворен
Смолян. Тонове родопски картофи залежават по складове и мазета в Смолянско. Ниската изкупна цена и големият внос убиват родното производство, казват м...
Смолян. Два нови обекта бяха включени в списъка на туристическите атракции в община Смолян. Това са средновековните крепости- Турлука над Смолян и таз...