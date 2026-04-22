Зимата се върна в една част на страната, сняг затрупа проходи

Със сняг осъмнаха проходите в Смолянско, след като през нощта температурите рязко се понижиха. Снеговалеж е регистриран на проходите „Превала“ и „Пампорово“, съобщиха от Областно пътно управление-Смолян, цитирани от Фокус.

Снимки в социалните мрежи потвърждават, че на места има натрупване и по пътната настилка. Обстановката е динамична и изисква повишено внимание от страна на шофьорите.

В по-ниските части на областта валежите са от дъжд, но настилките са мокри и предпоставят риск от поднасяне. В планинските райони условията са типично зимни, въпреки напредналия сезон.

От пътната служба уточняват, че при необходимост ще бъдат изпратени машини за почистване и обработка на участъците със сняг. Към момента няма данни за затворени пътища, но ситуацията се следи непрекъснато.

Очакванията са при ново понижение на температурите снеговалежите да се засилят във високите части, което може да доведе до временни затруднения в движението. Водачите се призовават да тръгват на път подготвени за зимни условия и да съобразяват скоростта си.

