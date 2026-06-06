Наглост с цената на цацата. В Гърция пък дерат с чадъра

Лято 2024 - сезонът, в който цацата стана лукс, а чадърът - привилегия

По родното Черноморие лятото още не е започнало, а сметките вече излизат солени. Родопчани, които традиционно отиват до морето за уикенд с цаца и пържени картофи, тази година се сблъскват с нова реалност: порция от емблематичната рибка достига 5–8 евро, а картофките се предлагат за от 4 до 10 евро. На някои плажове комбинацията вече върви за 18 евро. Като сложиш и бирата, сметката става поне 22 евро.

Това е моментът, в който мнозина от Кърджали, Смолян и регионите им започват да калкулират не „къде на море“, а „къде е по-малко болезнено“. И сметката ги отвежда на юг - към Бяло море. Същото правят и хората от Пиринския край.

Гърция: спокойствие, чиста вода и… чадър за 30 евро

Гърция от години печели битката за съотношението цена–качество. Кристална вода, липса на чалга, отлична храна и десетки малки курортни селища, където човек наистина почива.

Но и там инфлацията остави следа. Най-предпочитаните плажове на Халкидики вече въвеждат фиксирана минимална консумация от 30 евро на човек, само за да ползваш чадър и шезлонг. Кафето на плажа струва 5 евро, безалкохолното стига 8. На по-луксозните места изискването скача до 100 евро.

Правилото е едно: колкото по-близо до морето, толкова по-скъпо. Времето, когато можеше да стоиш под чадър цял ден срещу едно фрапе, официално приключи.

Атина - новият шампион по плажни такси

В района на Атина цените са направо шокиращи. На плаж „Вулягмени“ пакетът за двама души достига 210 евро. Освен това се плаща и вход за самия плаж.

За хората с по-скромен бюджет остават общинските плажове - безплатни, но без удобства, без обслужване и без гаранция за място.

Колко струва седмица в Гърция

Въпреки по-високите плажни такси, общата сметка за почивка в Гърция все още излиза по-разумна от тази по родното море.

Нощувките в сезона са средно 130–160 евро. В малките селища след Кавала може да се намери чудесен апартамент за около 1000 евро за седмица - с оборудвана кухня, двор, 40 метра до плажа.

Една вечеря за четиричленно семейство струва около 60–70 евро. Така дневният бюджет може да се вмести в 100–150 евро.

Сметката е проста: около 2000 евро за седмица за семейство с две деца с включени нощувки, храна и плаж.

А колко струва седмица по родното море

Ол инклузив за семейство вече достига 1500–2500 евро. Само нощувка в хотел често надхвърля 100 евро. А когато към това се добавят плажни такси, храна и „изненади“ в менюто, сметката лесно надскача гръцката.

И тук идва големият парадокс: България продължава да следва философията „ден година храни“, докато Гърция, въпреки ръста в цените, все още предлага спокойствие, чиста вода и усещане за почивка, което трудно се калкулира в евро.

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