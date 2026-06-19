РЗИ бие тревога! Опасност в наш морски град

Мониторингът на морската вода в зоната за къпане в района на неохраняемия Офицерски плаж във Варна, който Регионалната здравна инспекция (РЗИ) извършва традиционно през летния сезон, е установил завишени показатели на ешерихия коли и чревни ентерококи, съобщиха от пресслужбата на областна администрация.

Според данните на здравната инспекция водата представлява риск за здравето на къпещите се в тази зона.

Заради неблагоприятните резултати инспекцията е отправила предписание до областния управител за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Освен това инспекцията предписва и поставяне на трайна указателна табела на лесно достъпно място в близост до водите за къпане на плажа с предупредителен текст, че къпането временно не е разрешено.

Със свое писмо до кмета на Варна областният управител Марио Смърков указва още днес да се постави предупредителна табела, допълва се в съобщението.

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