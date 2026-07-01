Две версии за ужаса с надуваемия банан в Ахелой

Продължава разследването на тежкия инцидент с воден атракцион на плажа в Ахелой, при който 17-годишно момче от Израел пострада сериозно. Две основни версии се разглеждат като възможни причини за случката, станала след като шестима младежи са паднали от надуваемо съоръжение тип "банан", теглено от джет.

По първоначална информация, в случайността момчето е ударило глава в крайбрежните камъни. Последните данни сочат, че младежът е в много тежко състояние в реанимацията на УМБАЛ – Бургас, с фрактура на черепа, и лекарите продължават да се борят за живота му.

Кметът на Ахелой, Димитър Нейчев, коментира, че в момента се обсъждат две версии за инцидента:

"Информациите, които знам аз, са две. Едното е, че на свободен ход, когато вече е излизало креслото с туристите, е закачило камъните, защото е по-плитко тук, и така и пада и се удря. Другото е, че е бил взет неправилно завой и едно от момчетата пада и си удря главата. Падат няколко, но едното се удря по-зле," изяви Нейчев пред БНТ.

Той добави, че официалните причини все още се изясняват от разследващите органи. Общински служители са разговаряли със свидетели, но те твърдят, че не са видели нищо.

Проверката на институциите установи сериозни нарушения. Водната база не притежава необходимите документи и сертификати за извършване на водно-развлекателна дейност. Оказа се също, че водачът на джета не разполага с необходимата правоспособност. Кметът заяви, че не е бил информиран за тези нарушения.

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