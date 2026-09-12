Две версии за ужаса с надуваемия банан в Ахелой
Борят се за живота на 17-годишно момче
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Борят се за живота на 17-годишно момче
Водната база е развивала нерегламентирана дейност в пълно нарушение на правилата за безопасност
Какво се случи до луксозен комплекс
Досега те се иправляваха от земеделското министерство
Случката се развива в Ахелой
Обходът на Ахелой - един от най-инфарктните пътни участъци от отсечката Бургас-Слънчев бряг, се очаква да струва 26 млн. лв. Това става ясно от обявле...
Девет мъртви делфинчета стреснаха туристи по южното Черноморие. Седем от тях са изхвърлени от морето на ивицата между Ахелой и Поморие. Другите са нам...
Двама млади мъже се удавиха в река Дунав край Русе. Днес сутринта водолази извадиха телата им, след като издирването започна още в четвъртък вечер. Си...
Почина мъжът, който пострада в катастрофата край Ахелой. Това съобщиха от ОДМВР-Бургас за "Фокус". Мъжът бе в тежко състояние вследствие на верижна к...
Верижна катастрофа на пътя между Ахелой и Каблешково взе жертва. Това съобщи говорителят на ОДМВР-Бургас Цветелина Рандева пред "Фокус". Инцидентът е...
Нелегален склад за алкохол разбиха митничарите в Ахелой. В него са открити 2018 бутилки с незаконно произведен алкохол. Бутилките са били намерени в...
Пътната агенция обяви поръчка за проектиране и разширение на участъка при Ахелой от пътя между Бургас и Поморие и обхода на Ахелой. През лятото по тра...
Продължаваме работа по обходите на Поморие и Ахелой, както и в участъка между двата града, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройств...
Глоба от 1500 лева за производителя Областна дирекция по безопасност на храните, град Бургас спря незаконен обект за производство на лед край град А...
Хотелиерите настояват да има самостоятелно Министерство на туризма в новото правителство на България. За да се ангажира вниманието на държавната и мес...
Бургас. Крайбрежна зона със специален статут в която да не се допуска добив и експлоатация на подземни богатства от фирми и физически лица, които не...