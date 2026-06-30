Докога ще правят бизнес без контрол? Шестима пак пострадаха

Шестима души пострадаха при тежък инцидент с надуваемо водно съоръжение тип „банан“ в акваторията край град Ахелой. По официална информация от Министерството на транспорта и съобщенията, трима от ранените са оставени за лечение в болници в Бургас и Слънчев бряг. Останалите трима граждани са освободени за домашно лечение след обработка на получените травми.

Пълно беззаконие на водната база

Проверката на компетентните органи установи, че водната база не притежава никакви документи за развиване на водно-развлекателна дейност. Обектът не е сертифициран и е работил извън законовите регулации и изисквания за безопасност на летовниците.

Към момента държавните служители изясняват дали концесионерът на плажа е знаел за незаконния бизнес на негова територия. Поради липсата на каквато и да е официална регистрация, Изпълнителната агенция „Морска администрация“ не може да санкционира самата база като фирма, тъй като тя юридически не съществува.

Санкции и намеса на прокуратурата

Държавата ще предприеме най-строги мерки срещу нарушителите в рамките на действащото законодателство. Водачът на джета, дърпал надуваемата конструкция, ще получи солена глоба като физическо лице, тъй като няма правоспособност за тази дейност. Предстои сезиране на прокуратурата, налагане на санкция на концесионера и писмено уведомяване на Министерството на туризма за случая.



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