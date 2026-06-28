Джетове, банани и парашути тръгват без нов контрол. Родителският страх остава

Почти година след трагедията на Южния плаж в Несебър, при която 8-годишно дете загина след падане от парашут, теглен от лодка, реално действащи нови правила за контрол на водните атракциони по Черноморието все още няма. Джетове, банани и парасейлинг остават сред най-търсените летни забавления, но сезонът започва с тревожния въпрос дали системата за сигурност е достатъчно подготвена, съобщава Нова телевизия.

Народното събрание прие промени в закона още в края на януари, но институциите продължават да работят по наредбите, които трябва да регламентират проверките. Така новият сезон ще мине по стария ред, а реални проверки по новите правила се очакват едва след края му.

Тази празнина тежи особено силно, защото става дума за атракциони, при които хора, включително деца, се качват на десетки и дори над 100 метра височина, дърпани от моторни лодки, или се движат с висока скорост по вода. След инцидента от миналия август обещанието беше контролът да стане по-строг, отговорностите - по-ясни, а безопасността - по-малко зависима от добрата воля на отделния стопанин. Сега обаче практиката остава позната: инструктаж, декларации, проверка на оборудването и ограничения за ползване, докато новата нормативна рамка все още чака реално приложение.

Инструктаж преди всяко качване

Всеки желаещ да се качи на воден атракцион първо трябва да премине инструктаж. Група украински туристи, поискали да се повозят на банан, теглен от лодка, попълват и декларация. Така отговорността започва още преди самото влизане във водата - с подпис, обяснения и предупреждения.

Стопаните на атракционите също уверяват, че проверяват техниката преди използване. „Проверяваме всички жилетки - дали са добре, коланите на съответния атракцион дали са в изрядност и тогава стартира атракционът“, обясни Димитър Найденов.

Подобни декларации попълват и хората, които наемат джетове. При тях ограниченията са особено важни, защото машините могат да бъдат опасни не само за управляващите ги, но и за къпещите се в морето. Именно затова движението им трябва да бъде отделено и контролирано, а правилата - ясни и видими.

Трагедията, която не трябва да се повтаря

Поводът за новите правила беше тежкият инцидент от август миналата година, когато дете падна от парашут, теглен от моторна лодка, и загина. Тази смърт превърна темата за водните атракциони от сезонен разговор за забавление в въпрос на живот, контрол и отговорност.

Иван Рочков, управител на водни атракциони в Слънчев бряг, обясни, че трагедията се е случила заради износено оборудване. По думите му това е абсолютно недопустимо, особено когато става дума за атракциони, при които хора се издигат на 100-150 метра височина.

Той уверява, че в неговите водни бази всички колани и оборудването се проверяват обстойно всеки месец, а всеки ден проверка се прави и от капитаните. Именно тези ежедневни действия са последната бариера между забавлението и риска, когато общият контрол все още не е напълно пренареден.

Капитаните ще трябва да са по-подготвени

Една от важните промени в новата наредба е изискването за квалификация на капитаните на лодки. Те трябва да имат завършен специализиран курс, защото при парасейлинг от техните решения зависят височината, скоростта, маневрите, реакцията при проблем и безопасното прибиране на човека.

Допълнително всеки капитан на лодка за парасейлинг трябва да е преминал курс по първа долекарска помощ. Това изискване показва, че законодателят вече гледа на тези атракциони не само като на търговска услуга, а като на дейност с реален риск, при която първите минути след инцидент могат да бъдат решаващи.

Нови правила ще има и при джетовете. Там рискът е различен, но също сериозен - висока скорост, близост до плуващи хора, неопитни туристи и често подценяване на морската среда.

Сезонът остава под стария режим

Най-тревожното е, че въпреки приетите законови промени, реалният контрол по новите правила още не е започнал. Институциите продължават да изготвят наредбите, които трябва да определят как точно ще се правят проверките, кой ще ги извършва, какво ще се следи и как ще се санкционират нарушенията.

Това означава, че сезонът ще премине по старите правила. Новите проверки ще дойдат едва след края му - твърде късно за туристите, които това лято вече се качват на джетове, банани и парашути над морето.

Водните атракциони носят радост, адреналин и спомени, но след трагедията в Несебър вече не могат да бъдат гледани само като част от плажното настроение. Когато едно дете е загинало, въпросът не е дали някой е подписал декларация, а дали държавата, стопаните и контролиращите органи са направили всичко възможно подобен инцидент да не се повтори. Засега отговорът остава непълен - законът е променен, но реалният нов контрол още не е стигнал до плажа.

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