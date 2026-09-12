Джетове, банани и парашути тръгват без нов контрол. Родителският страх остава
Законът е променен, но реалните проверки по новите правила ще започнат едва след края на сезона
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Законът е променен, но реалните проверки по новите правила ще започнат едва след края на сезона
Лято 2026: азиатски персонал, златната сянка на плажа и инвазия на уикенд туристите
Говори Гроздан Караджов
Забраняват се рисковите практики за деца под 14 години
Услугите у нас са по-достъпни в сравнение с повечето европейски дестинации, които са конкурентни на България
Кандидатът ще трябва да отиде в Орландо (Флорида, САЩ), за да се вози на всички влакчета и атракциони, да гледа шоута и да опита местната храна напълн...
30 000 проверки до края на летния сезон по Черноморието Неиздаване на касови бележки и разлики в касовата наличност установиха вечерни проверки на НА...
Комисията за защита на потребителите (КЗП) започва проверки дали са безопасни увеселителните съоръжения за деца в София. Кампанията за оценка на атрак...
През тази година ще стартира един от амбициозните планове за развитие на туризма във Варна. Идеята е да се направи пълна промяна на кейовете на Порт В...
Стара Загора. Щуро водно шоу и гигантска усмивка от малчугани – това са двете най-атрактивни прояви за Деня на детето, 1 юни, в Града на липите. Рамо...
Бургас. Близо 10 безплатни атракции забавляват туристите на Северния плаж в Бургас. Само преди броени дни в морето бе издигнат гигантски надуваем зам...