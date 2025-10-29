МС прие нов закон за атракционите

Министерският съвет прие проектозакон за безопасност при атракционните услуги, който въвежда ясни правила, задължителна застраховка и контрол върху всички видове атракциони в страната – на суша, във въздуха и по вода. Това съобщи транспортният министър Гроздан Караджов на брифинг след заседанието на правителството.

„Животът и здравето на хората не могат да зависят от случайността. Ето защо във България вече ще има ясни правила и контрол за всяка атракция – и на сушата, и във въздуха, и по вода“, заяви министър Караджов.

Законопроектът за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги е подготвен след серия от инциденти, които показаха липсата на ефективен контрол.

„Държавата създава ясна рамка за безопасност, задължителна застраховка и постоянен контрол върху всички атракционни дейности – от водните забавления по Черноморието, през въздушните полети и въжените паркове, до автомобилните обиколки“, поясни Караджов.

Според него целта на новите правила е двойна – да се гарантира безопасността на гражданите и да се създадат предвидими условия за бизнеса. „Атракционите не са просто забавления, те са дейност с потенциален риск. Държавата е длъжна да осигури минимални стандарти за безопасност и справедлива защита на потребителите“, подчерта министърът.

В новия закон са заложени редица конкретни изисквания:

⇒ Регистрация на всички доставчици на атракционни услуги в публичен регистър към Министерството на туризма – без регистрация няма право на дейност

Задължителна застраховка „Злополука“ за всеки посетител

Ежедневни проверки на съоръженията и видими правила за безопасност на всеки обект

Назначаване на отговорно лице за безопасността на всяка атракция и план за безопасност.

Придружител за деца под 14 години

Контрол от акредитирани органи и държавни институции

Контролът ще се осъществява от различни институции според вида на атракциона:

Гражданска въздухоплавателна администрация за въздушните

Морска администрация за водните

Общините за сухопътните

Комисията за защита на потребителите ще следи за правата на ползвателите

За да се осигури ефективна система за контрол, законопроектът предвижда промени в няколко ключови нормативни акта:

в Кодекса за застраховането – въвежда се нов вид задължителна застраховка „Злополука“

в Кодекса за търговското корабоплаване – уточняват се функциите на Морска администрация

в Закона за гражданското въздухоплаване – ще се приеме наредба за безопасност на въздушните атракции

в Закона за автомобилните превози – ще се уредят изискванията към атракционните превози с МПС, като туристически влакчета и атракционни автомобил

„Законът няма да натоварва държавния бюджет, а ще се самофинансира чрез лицензионни и контролни такси“, уточни Караджов.

Очакваният ефект, по думите му, е създаването на национална система за безопасност, която ще намали риска от инциденти, ще повиши доверието на туристите и ще улесни работата на контролните органи.

Плавен преход и срок за въвеждане

След приемането му от Народното събрание, ще бъде даден шестмесечен срок за адаптация на всички действащи атракциони. „Нашата надежда е до началото на активния летен сезон да имаме сигурността и защитата на новия закон“, каза министърът.

Отговорност при инциденти

По повод въпроса за инцидента в Несебър и вината на служители, а не на собствениците, Караджов бе категоричен, че новият закон ясно дефинира отговорността.

„За първи път ясно привързваме атракционните дейности към Наказателния кодекс – член 123. При инцидент отговорност ще носят лицата, които отговарят за безопасността, както и управителят, ако не е спазил изискванията“, заяви министърът.

Той даде пример: „Ако някой е допуснал щупена катарама или неизправно съоръжение, или е позволил ползването на износено оборудване – той ще носи наказателна и имуществена отговорност“.

Освен това и контролните органи – както държавните, така и акредитираните независими инспектори – ще носят административна и имуществена отговорност, ако не изпълнят задълженията си.

„Както при асансьорите, ще има акредитирани фирми, които чрез договор ще гарантират безопасното функциониране на съоръженията“, поясни Караджов.

