Гърция показа как се прави! 10 000 евро, за да смениш града

На 11 декември 2025 г. гръцкият министър на социалното сближаване и семейството Домна Михаилиду обяви разширяването на една от най-амбициозните социални програми в страната – субсидия за преместване в отдалечени и гранични райони. Идеята е проста, но силно въздействаща: държавата дава до 10 000 евро, за да насърчи гражданите да сменят града и да се заселят там, където животът е по-тих, но населението намалява.

Къде важи програмата

След първоначалното стартиране в части от Еврос, инициативата вече обхваща нови региони: Серес, Драма, Килки, Флорина, Пела и Кастория. Допълнително програмата се разшири към Гревена, Евритания, Фокида, Ласити и Лефкада. Така картата на Гърция постепенно се изпълва с нови възможности за хората, готови да започнат отначало в по-малки населени места.

Колко пари получават кандидатите

Размерът на помощта е структуриран според големината на населеното място:

- 10 000 евро за заселване в селище с до 500 жители.

- 6 000 евро за населено място с над 500 жители.

- Допълнителни 1 000 евро за всяко непълнолетно дете.

Максималният таван за едно домакинство е 10 000 евро, което прави програмата особено привлекателна за млади семейства.

Кой може да кандидатства

Право имат всички пълнолетни гръцки граждани, които подават индивидуална данъчна декларация. Допустими са както едночленни домакинства – необвързани, овдовели, разведени или разделени лица, така и многочленни домакинства – семейства със или без деца, както и двойки със споразумение за съжителство. Изключение се прави за младежи до 25 години, които учат в образователни институции в целевите общини.

Защо Гърция дава тези пари

Програмата е насочена към решаването на една от най-големите кризи в страната – демографския срив. Обезлюдяването на планинските и граничните райони е проблем, който застрашава икономиката и социалната тъкан. Субсидията цели да върне живота в тези места, да привлече млади хора и да създаде нови общности.

Условия за заселване

Кандидатите трябва да преместят основното си местожителство за постоянно в избрания район и да работят или участват в програма за заетост там. Така държавата не просто стимулира преместването, но и гарантира, че новите жители ще бъдат активна част от местната икономика.

Смела социална политика

Гърция показва как една държава може да се справи с демографската криза чрез смела социална политика. Сумата от 10 000 евро е не просто финансова помощ, а символ на ново начало – шанс за хората да изградят живот в по-малки общности, а за страната – да вдъхне нов живот на своите периферни райони.

