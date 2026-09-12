Паламудът подрани, сафридът падна на цената на цацата
Небивала слука радва рибарите по цялото Черноморие насред августовските жеги
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Небивала слука радва рибарите по цялото Черноморие насред августовските жеги
Народната цаца е изключена от менютата на луксозните заведения
Морето става все по-солено, поне 2000 евро струва седмица на семейство с две деца
Обядът на плаща здраво поскъпна
Какво трябва да знаем за дребните рибки и бирата на морето
Истински шок с цените по морето. От 20 до 25 лева излиза порция цаца с бира в морските курорти през това лято, сочи проверка на „Телеграф“.Порция от д...
Малко останаха капанчетата, където порцията е под 10 лева
Внасяме скариди и рапани
Български летовници споделят, че в съседна Гърция цените са близки
После се чудим защо българите бягат в Гърция на плаж
Все повече рибари се хвалят с необичаен улов на сьомгова пъстърва край Бургас и Варна
Пицата от павилион на улицата удари също 10 лв.
В Гърция не излиза по-евтино
Хотелиер шашна туристите
Какви надценки слагат в капанчетата
Изключително лесна и здравословна рецепта
Промяна има, но тя не е провокирана от желание за бърза печалба, написа първият победител в риалитито
Това изпитали софиянци, обядвали в отдалечено заведенийце по Черноморието
Между 20 и 25 лв. средно на човек струва плажът, придружен с обедна храна
Макар и дребна рибка, цацата се оказа по-голяма и от кит, защото в първия фестивал, организиран от кметството в Кранево, община Балчик, "Зелени посоки...