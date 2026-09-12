1900 евро за седмица в Несебър. Хотелът вече не е най-големият разход
Това лято цената са морските спомени е много по-висока от всякога
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Това лято цената са морските спомени е много по-висока от всякога
Морето става все по-солено, поне 2000 евро струва седмица на семейство с две деца
Деница Сачева ще настоява за законодателни промени в Кодекса на труда
По време на лятната ваканция децата прекарват повече време в интернет пространството
От 1 юли до 31 август ще се организират безплатни спортни занимания за учениците
Цветарство, рисуване и екология са сред новия хит за летни занимания Ученици ще снимат филми и ще правят макет на селище Лятната ваканция обикновено...
Развлекателната културна програма за децата през лятната ваканция в Благоевград продължава с пълна сила. Детско утро ще се проведе този петък от 10:30...