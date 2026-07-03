1900 евро за седмица в Несебър. Хотелът вече не е най-големият разход

Сутрешното кафе с изглед към морето. Сладоледът за детето след плажа. Вечерята с прясна риба на крайбрежната алея. Чадърът, под който цялото семейство търси сянка в юлската жега. Поотделно всяко от тези неща изглежда като малко удоволствие, което всеки от нас - работил цяла година за лятната ваканция, иска да си позволи. Но когато се съберат в рамките на една седмица, сметката се оказва по-гореща от юлски жеги в момента – до 1900 евро за семейна почивка в Несебър.

Високият сезон вече започна и цените по морето ни рязко влязоха в летния си режим. Проверка на "Стандарт" показва, че едно тричленно семейство може да похарчи между 210 и 280 евро на ден, ако избере стандартен семеен хотел и не си отказва нормалните удоволствия на морската ваканция.

Колко струва един ден на морето

При стандартен семеен хотел със закуска дневната сметка изглежда така:

нощувка – между 90 и 130 евро ;

обяд за трима – 35–45 евро ;

вечеря – 45–60 евро ;

кафе, вода, безалкохолни напитки и сладолед – 15–20 евро ;

чадър и два шезлонга – 15 евро ;

паркинг – 8–12 евро, ако хотелът не предлага безплатно място, но това е все по-голяма рядкост.

Общата дневна сума достига 210–280 евро.

За седем дни това означава бюджет между 1470 и почти 1960 евро, или около 1900 евро за една нормална семейна ваканция.

И това без да се включват разходите за гориво, магистрални такси, сувенири, разходки с корабче, аквапаркове или други атракции.

Има ли по-евтин вариант?

Да. Несебър все още позволява сравнително достъпна ваканция, ако туристите направят няколко разумни компромиса.

При избор на по-малък семеен хотел, хранене в ресторанти извън първа линия, без наемане на чадър и шезлонги и с ограничени допълнителни разходи дневният бюджет за тричленно семейство пада до 170–180 евро.

Така една седмица на морето струва между 1190 и 1260 евро.

Разликата между двата варианта е близо 700 евро – сума, която за много семейства е решаваща при избора на почивка.

Най-големият разход вече не е хотелът

Хотелиерите признават, че тази година най-сериозното увеличение не идва от нощувките, а от ежедневните разходи.

Една вечеря за трима на първа линия спокойно надхвърля 50 евро, а ако към нея се добавят напитки и десерт, сметката лесно достига 70 евро.

Именно тези "дребни" харчове постепенно натрупват стотици евро в края на почивката.

По-евтино ли е от Гърция?

Истината е, че въпреки поскъпването българското Черноморие продължава да бъде по-достъпно от повечето популярни гръцки курорти.

В Северна Гърция седемдневна почивка за тричленно семейство при сходна категория хотел обикновено струва между 1800 и 2300 евро, като на много плажове чадърът и шезлонгите са обвързани със задължителна консумация. На острови като Тасос, Санторини и Миконос цените са много по-високи, а плажният комплект може да струва десетки евро.

Предимството на България остава по-ниската цена на хотелите и липсата на допълнителни транспортни разходи за много български туристи.

Морската ваканция вече е семейна инвестиция

Лятната почивка все повече се превръща в едно от най-големите пера в семейния бюджет. Дали ще струва 1200 или почти 1900 евро, зависи от избора на хотел, ресторантите и малките удоволствия, които правят морето незабравимо.

Защото накрая не плащаме само за нощувките. Плащаме за изгревите, за мириса на соления въздух, за детския смях край брега и за онези няколко дни, в които забравяме часовника. Само че това лято цената на тези спомени е по-висока от всякога.

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