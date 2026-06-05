Слънцето се връща сутринта, но бурите пак дебнат следобед

Днешният ден започва с повече слънчеви часове, но спокойното време няма да се задържи навсякъде до вечерта. Сутринта в равнинните райони на места ще има ниска слоеста облачност или мъгла, а около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми, като вятърът ще бъде слаб до умерен от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието - между 21 и 24 градуса, а в София - около 26 градуса.

Повече слънце преди обяд, но с обрат след това

Преди обяд времето в по-голямата част от страната ще бъде сравнително спокойно и с повече слънчеви часове. В равнинните райони обаче сутринта ще има места с ниска облачност или мъгла, което временно ще намалява видимостта. След разкъсването им температурите бързо ще се повишат и в по-топлите райони ще доближат 30 градуса.

Около и след обяд атмосферата отново ще стане по-нестабилна. Ще се развиват купести и купесто-дъждовни облаци, като на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Денят няма да бъде изцяло дъждовен, но следобедните часове ще изискват повече внимание, особено при пътуване, работа на открито и планове извън града.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток. Той няма да носи сериозно захлаждане във вътрешността на страната, но по Черноморието ще задържи температурите по-ниски. В София максималната температура ще бъде около 26 градуса, а в равнинните и южните райони стойностите ще бъдат по-близо до горната граница на прогнозата.

В планините валежите ще идват следобед

Над планините сутрешните часове ще бъдат по-подходящи за преходи, защото след обяд облачността ще се увеличава. Ще се развиват купести и купесто-дъждовни облаци и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Това означава, че туристите трябва да планират маршрутите си по-рано през деня и да следят небето, защото промяната може да настъпи бързо.

Вятърът в планините ще бъде до умерен от юг-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра - около 14 градуса. Условията няма да са зимни или студени, но гръмотевичните процеси следобед могат да направят откритите била и високите части рискови.

Краткотрайните валежи ще бъдат типично следобедни, но на отделни места могат да бъдат по-интензивни. Най-разумно е по-дългите маршрути да приключват преди активното развитие на облаците. Планините ще предложат приятни температури, но няма да простят подценяване на неустойчивото време.

По морето ще е най-спокойно следобед

По Черноморието сутринта на места видимостта ще бъде намалена. След това времето ще се подобри и следобед ще бъде предимно слънчево. За разлика от вътрешността на страната, където следобед ще има повече условия за валежи и гръмотевици, край морето денят ще бъде по-стабилен и по-подходящ за разходки и плаж.

Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса, а температурата на морската вода е 19-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала, което запазва сравнително спокойни условия по крайбрежието.

По-ниските температури край морето ще се усещат по-осезаемо заради вятъра, но времето ще бъде приятно за началото на летния сезон. Най-важното предупреждение остава за сутрешните часове, когато намалената видимост може да създаде неудобства по пътищата и крайбрежните участъци.

Почивните дни идват с градушки и силни следобедни валежи

През почивните дни и през първата половина от следващата седмица въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури.

Най-същественото предупреждение е за възможни градушки. Това означава, че времето ще бъде типично лятно, но с рязка промяна в следобедните и вечерните часове. Земеделските производители, шофьорите и хората с планове на открито трябва да следят краткосрочните прогнози, защото бурите ще бъдат локални, но на места могат да бъдат силни.

Температурите ще останат сравнително високи, с преобладаващи максимални стойности между 25 и 30 градуса. Така страната ще бъде в режим на топли сутрини и ранни следобеди, но с нестабилни късни часове. Най-сигурната част от деня за пътуване, разходка или работа на открито ще бъде преди обяд, докато следобедите ще носят риск от валежи, гръмотевици и градушки.

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