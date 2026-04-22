Облаци и валежи днес, но слънцето се завръща до дни

Времето днес ще бъде предимно облачно, на много места с валежи от дъжд, а в отделни райони и с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в крайните южни и североизточни части на страната. Вятърът ще бъде слаб до умерен, предимно от север, а в Източна България - от изток. Максималните температури ще останат ниски за сезона - между 10° и 15°, около 11° в София.

Облачно време с валежи в по-голямата част от страната

Облачността ще се задържи значителна през по-голямата част от деня, като на много места ще превалява дъжд. В отделни райони валежите ще бъдат по-интензивни и придружени със гръмотевици, особено в южните и североизточните части.

Вятърът ще бъде слаб до умерен и ще създава усещане за по-хладно време. Температурите ще останат сравнително ниски и няма да се наблюдават съществени амплитуди през деня.

Планинските райони остават със зимен характер

В планините ще бъде предимно облачно и често мъгливо, с валежи, които на места ще бъдат краткотрайни, но временно интензивни. Над около 1200-1400 метра валежите ще преминават в сняг.

Ще духа умерен до силен северен вятър, а по високите части - северозападен. Температурите ще бъдат около 4° на 1200 метра и около минус 1° на 2000 метра.

Черноморието остава хладно и облачно

По Черноморието облачността ще бъде значителна, като валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток.

Максималните температури ще достигат 11°-13°, температурата на морската вода ще бъде около 12°-13°, а вълнението ще остане около 2 бала.

Постепенно затопляне след средата на седмицата

През следващите дни времето ще остане ветровито, особено в Дунавската равнина, където в четвъртък и неделя се очаква временно усилване на северозападния вятър. Облачността ще бъде променлива, като в четвъртък ще е по-често значителна и на места ще превали дъжд.

От петък нататък вероятността за валежи ще намалява, като ще са възможни само изолирани превалявания в планините. В същото време температурите ще започнат да се повишават и през почивните дни ще достигат около 20°, а в неделя в отделни райони - до 25°.

В началото на следващата седмица отново се очаква увеличаване на вероятността за краткотрайни валежи, а дневните температури ще се понижат и в по-голямата част от страната ще останат под 20°, като от вторник ще се понижат и минималните стойности.

