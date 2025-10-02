САЩ дава данни на Украйна за дълбоки удари в Русия

САЩ ще предостави на Украйна разузнавателна информация,

която ще помогне за нанасянето на удари с ракети с голям обсег по руската енергийна инфраструктура, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на американския в. "Уолстрийт джърнъл".

Според изданието във Вашингтон преценяват възможността

да снабдят Киев с оръжия, в чийто обсег може да попаднат повече цели на руска територия.

САЩ отдавна обменят разузнавателни данни с Украйна, но според "Уолстрийт джърнъл" новите данни ще улеснят силите на Киев в обстрелването на нефтопреработвателни комбинати, газопроводи, атомни електроцентрали и друга инфраструктура.

Целта е най-вече да се лиши Кремъл от продажба и потребление на гориво,

посочва Ройтерс.

Същевременно САЩ искат от съюзниците си в НАТО да осигурят подобна помощ за Украйна, информира американското издание. Белият дом не е отговорил към този момент на запитването на Ройтерс за коментар.

Одобрението на новата разузнавателна помощ за Украйна е дошло малко след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Украйна е способна да си възвърне завзетата от Русия територия.

