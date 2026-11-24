Стара Загора е на прага на най-светлото и вълшебно време от годината. Коледните атракции вече са монтирани, празничната украса е готова, а централната градска част очаква своите първи посетители, за да се превърне в сцена на споделени емоции, усмивки и незабравими празнични мигове.

На 27 ноември 2026 г., този петък, ще бъдат запалени светлините на 13-метровата коледна елха и на цялата коледна украса в централната част на града. Така официално ще бъде поставено началото на празничната програма, организирана от Община Стара Загора, която ще продължи до 28 декември 2026 г.

За удобство на жителите и гостите на града в петък, 27 ноември, паркирането в централната градска част ще бъде безплатно след 13.30 ч.

Празничната магия започва точно в 17.30 ч. с пъстро шествие, което ще премине по бул. „Цар Симеон Велики“ – от Ледената пързалка до сцената пред Общината. В 18.00 ч. ще настъпи един от най-очакваните моменти – под възторжените погледи на малки и големи ще грейнат светлините на 13-метровата коледна елха и празничната украса на града.

За доброто настроение ще се погрижат талантливите деца и младежи от Вокална студия „Усмивки“ при НЧ „Родина 1860“ и НУМСИ „Христина Морфова“, както и младата надежда Снежина Добрева. Кулминацията на вечерта ще бъде в 18.30 ч., когато на сцената ще излезе легендарната рок група „Сигнал“, за да даде бляскав старт на поредицата от незабравими музикални вечери под открито небе.

От 27 ноември до 28 декември жителите и гостите на града ще могат да се потопят в магията на зимните празници, която ще съчетае любими коледни традиции, вкусни изкушения и разнообразни възможности за забавление на открито. Централната пешеходна зона ще се преобрази във вълшебен свят от хиляди светлини, уютни дървени къщички, вълнуващи атракции и споделени мигове за цялото семейство.

Истинско вълшебство очаква най-малките посетители. За първи път в Стара Загора гостуват Къщата и Асансьорът на Дядо Коледа – атракции, вдъхновени от най-известните световни коледни базари, които ще превърнат срещата с добрия старец в приказно приключение. Приказен коледен карусел и величествено виенско колело ще издигнат празничното настроение високо над града и ще подарят усмивки и незабравими спомени на малки и големи.

Ароматът на Коледа ще завладее и пространството южно от парк „Александър Стамболийски“, непосредствено до Ледената пързалка. Там ще бъдат разположени 18 уютни коледни къщички, в които местни ресторантьори ще предложат разнообразие от традиционни ястия и любими коледни изкушения.

Всяка събота и неделя сцената пред Общината ще оживява с музика, танци и изпълнения на старозагорски артисти, детски и младежки школи. Публиката ще се наслади на богата празнична програма, в която ще намерят място българските фолклорни традиции, коледарските благословии, народните песни и наричания – онези живи символи на българската Коледа, които съхраняват духа на празника и ни връщат към корените, традициите и топлината на семейния уют.