Генералният секретар на Световната организация по туризъм към ООН Шейха Ал Нуаис и генералният директор на ЮНЕСКО Халед ел Енани се очаква да посетят Казанлък през юни 2027 г. Поводът е Световната конференция за култура и туризъм, на която България ще бъде домакин.



Нови подробности за международния форум бяха съобщени по време на участието на министъра на туризма Илин Димитров в Изпълнителния съвет на UN Tourism в Абу Даби.



Конференцията, която ще се проведе в София и Казанлък, ще бъде първото събитие с участието на ръководителите на двете световни организации.



В центъра на международното внимание ще попаднат Розовата долина и тракийското културно наследство, с което Казанлък заема особено място на туристическата карта на България.



Междувременно страната ни за първи път оглавява инициатива на Световната организация по туризъм за развитие и популяризиране на дестинациите в Югоизточна Европа.



Домакинството на конференцията през 2027 г. е възможност Казанлък да затвърди позициите си като международно разпознаваема дестинация за културен и исторически туризъм.

