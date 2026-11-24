Фондация „Избрах успеха“ организира първа церемония за отличаване на млади спортни таланти в Бургас

На 9 декември от 18:00 часа в Драматичен театър „Адриана Будевска“ ще се проведе първата церемония на Фондация „Избрах успеха“, посветена на отличаването на млади спортни таланти от Бургас.

По време на събитието ще бъдат наградени 30 деца, постигнали успехи в различни спортове и дисциплини, разпределени в няколко категории, които отличават не само високите спортни постижения, но и силния дух, постоянството, човечността и съпричастността.

Фондация „Избрах успеха“, създадена от Манол Тодоров и Милен Георгиев, има за мисия да подкрепя и насърчава развитието на деца и млади хора в областта на спорта, образованието, културата и изкуството.

Входът за церемонията е свободен.