Стадион във Франция стана на ледена пързалка
Късметът на Нант е, че гостува този уикенд
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Късметът на Нант е, че гостува този уикенд
Мечетата се пързалят в снега
Ледената пързалка в Стара Загора ще работи благотворително за лечението на бебе Мая, име, което вече няколко месеца е символ на добратата и отзивчивос...
Ледена пързалка е разположена върху мултифункционално игрище в парк „Студентски, с естествен лед от 10 см, има и трибуна за зрители с 90 места
Пързалката е с площ 450 кв. м. и ще работи непрекъснато от 10,00 до 22,00 часа
Синатра помогна на Хавиер Фернандес да спечели световната титла "Как така имаме световен шампион по фигурно пързаляне, а в Испания дори нямаме една н...
Апартамент с пързалка и хамак в хола направи архитектурното бюро Ki Design Studio в Харков, Украйна. Пързалката започва от втория етаж на апартамента...
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Време е децата да излязат от клубовете и да станат от компютрите, каза Фандъкова Десетки нетърпеливи ученици извиха опашки надвечер днес за откриване...
Пекин. Шест деца са се удавили в заледена река в северната част на Китай. Това съобщава АП, позовавайки се на властите. Децата, които са на възрас...
Варна. Започва строителство на ледена пързалка с истински лед, която ще бъде третата в страната и ще се намира до плажа в Кранево, каза кметът на куро...
Затвориха Дунав мост, студ до четвъртък
Варна. Ледената пързалка на пъпа на Варна, осигурена от общината, е с дежурен лекар за оказване на първа помощ при инциденти. Съоръжението е напълно б...
Кънкьорите ще могат да се забавляват на леда денонощно